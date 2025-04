Májusban itthon is beindul az aukciós nagyüzem

A nemzetközi aukciós piacon az elmúlt évben is folytatódott a visszaesés, de a hazainak ezt – főként az erős évvégi hajrának köszönhetően – sikerült elkerülnie. Míg a globális piac – elsősorban a csúcskategóriás tételek szűkös kínálata és a vásárlók elbizonytalanodása miatt – kétszámjegyű visszaesést szenvedett el, idehaza, ha csekély mértékben is, de nőtt a forgalom. A legfelső ársávba tartozó művek kínálata azonban nálunk is alatta maradt a korábbinak.

A hazai piac remélhetőleg idén sem követi mindenben a globális trendeket, az első negyedévben ugyanis a nemzetközi piacon folytatódott a visszaesés. Igaz, a három nagy nemzetközi ház adatai csak 4,1%-os csökkenést mutatnak, ami a visszaesés lassulását jelzi, idén először azonban nemcsak a forgalom volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, hanem a kalapács alá került tételek száma is, ami nem jó jel. Továbbra is pang a csúcsművek piaca, amit jól mutat, hogy az első negyedév rekordleütése húsz éve nem volt olyan alacsony, mint idén, amikor a Szombat éjszaka című Basquiat-festmény 14 millió dollárral is csúcstartóvá válhatott. A nemzetközi politikai és gazdasági helyzet bizonytalanságai tehát, melyek idén Donald Trump hatalomra kerülésével csak fokozódtak, továbbra is éreztetik hatásukat. A hazai piac viszont abban bízik, hogy a tavaly év végi lendület folytatódik a piacon. Ha így lesz, akkor az nálunk is vélhetően inkább az alsó- és középkategóriás művek nagyobb forgalmának lesz köszönhető, mivel a csúcsműveknél továbbra is gyengébb kínálatra lehet számítani. Az esélyek inkább a kortárs piacon lehetnek jók, amit a gazdagabb kínálaton túl több más tényező is erősíthet. Egyfelől, folytatódik a gyűjtői generációk őrségváltása, másfelől bátorítólag hathatnak a keresletre a magyar kortárs művészek legújabb nemzetközi sikerei – így például Konok Tamás legutóbbi kiállítása az egyik legrangosabb londoni galériában. A kereslet idei alakulásáról a februári Art and Antique vásáron lehetett megszerezni az első benyomásokat; a vásár a galériák beszámolói szerint összességében pozitív eredményeket hozott.

Hogy hogyan indul a hazai aukciós nagyüzem, az napokon belül kiderül, hiszen májusban csaknem valamennyi nagyobb piaci szereplő porondra lép. Ezúttal a következő napok kínálatából szemezgetünk, a legnagyobb házak május második felében tartandó aukcióira később térünk vissza.

A sort a Godot Galéria május 6-i kortárs árverése nyitja, ahol számos neves hazai művész munkáira lehet licitálni a gyűjtők viszonylag szélesebb köre számára elérhető árakon. Öt mű – Bukta Imre két, Gaál József, Szotyori László és Alexander Tinei egy-egy alkotása – indul egymillió forint feletti kikiáltási árról, de hasonlóan rangos azon művészek névsora is – benne többek között Lakner Lászlóval, Nádler Istvánnal, Hencze Tamással, Ujházi Péterrel, Váli Dezsővel, feLugossy Lászlóval és efZámbó Istvánnal, akiknek munkái a fél- és egymillió forint közötti sávban kezdenek. A kalapács alá kerülő művek túlnyomó többsége egyedi alkotás; a sokszorosított grafikák közül Lantos Ferenc két sorozatát emeljük ki.

Bukta Imre 2011-es munkája, a Kora tavasz 2,2 millió forintról indítva várja a liciteket a Godot Galéria árverésén, forrás: a Godot Galéria jóvoltából

A Műgyűjtők Háza egy nappal későbbi árverésén egy folyóirat válthatja ki a legnagyobb érdeklődést; a Ma 1919. májusi különszámát Bortnyik Sándor metszetével 45 ezer forintról indítják.

A Ma 1919. májusi különszámát Bortnyik Sándor metszetével 45 ezer forintról indítja a Műgyűjtők Háza, forrás: a Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház jóvoltából

A debreceni Villás Galéria május 10-i festmény- és műtárgyárverésének képzőművészeti anyagából id. Markó Károly kisméretű itáliai tájképe és Egry József vándorcirkuszi jelenete emelkedik ki; előbbire 4,4 millió, utóbbira 2,6 millió forintról indul a licit. A kortársakat többek között Váli Dezső, Hencze Tamás, Aknay János és Gyémánt László munkái képviselik.

A Darabanth Aukciósház május 10-én záruló nagyaukcióján ezúttal is a filatélia viszi a prímet, de számos tétel képviseli a képzőművészetet is. Mednyánszky László két kisméretű, csavargót, illetve tájat ábrázoló olajképe, továbbá Fényes Adolf Kiűzetés a paradicsomból című munkája 900 ezer forinton kezd, míg a kortársaknál Hencze Tamás, Mácsai István és Haraszty István egyedi alkotásai, valamint Maurer Dóra szitanyomata válthatják ki a legnagyobb érdeklődést.

12-én zárul a WOP Galéria árverése, ahol 155 – a galéria nevéhez híven papíralapú –munka kerül kalapács alá. A tételek többsége kortárs sokszorosított munka, de egyedi alkotásokra is lehet licitálni. Gazdag a kínálat a Pécsi Műhely tagjainak munkáiból, ezek közül kerül ki az árverés legmagasabb áron, 480 ezer forintról indított tétele is, Pinczehelyi Sándor kevés példányban készült szitanyomata, a Sarló zöld-vörös-fekete változata. Az ugyancsak pécsi műhelyes Kismányoki Károly és Szijártó Kálmán közös szitanyomat-kollázsának kezdőára 420 ezer forint. Megemlítjük Vera Molnár, Bak Imre, Fajó János és Konok Tamás szitanyomatait is, melyek induló ára 180 és 280 ezer forint között mozog. Klimó Károlytól egy 220 ezer forintról indított, vegyes technikájú, friss egyedi alkotás szerepel a kínálatban.

Pinczehelyi Sándor Sarló (zöld-vörös-fekete) című 1973-as szitanyomata a WOP Galéria árverésén szerepel, kikiáltási ára 480 ezer forint, forrás: a WOP Galéria jóvoltából

A hónap második felében színre lép többek között a Virág Judit Galéria, a Kieselbach Galéria, a BÁV ART, a Nagyházi és a Bodó Galéria is; kínálatuk bemutatására hamarosan visszatérünk.

Azoknak, akik igazi különlegességekre vágynak, az Art Advisory Budapest magyar művészek nemzetközi aukción szereplő munkáit ajánlja, ilyen például Keserü Ilona 1984-es Szürke (Grey) című műve, amely a kölni Van Ham Kunstauktionen házban lesz árverezve vagy Maurer Dóra egyedi grafikája, ami ötezer euróról indul egy berlini aukción.

