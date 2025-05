Vaszary János lehet a májusi aukciók legnagyobb sztárja

A hónap második felében a könyvárveréseket is figyelembe véve mintegy 20 aukcióra kerül sor; terjedelmi korlátok miatt ezúttal csak a legfontosabb árverések anyagából válogatunk.

A Virág Judit Galéria az elmúlt években kialakult gyakorlatát követve idén is két napon árverez. A május 19-i művészeti aukción a II. világháború előtt született képzőművészeti alkotások és Zsolnay-kerámiák kerülnek kalapács alá, míg néhány nappal később, május 23-án 1945 utáni és kortárs munkák.

Az első napon egy tétel esélyes a 100 millió forintos küszöb átlépésére: Tihanyi Lajos 1908-ban született és közel 100 évig lappangott ifjúkori remeke, a Nagybányai piac 70 millió forintról indítva a galéria várakozása szerint 110-150 millió forint közötti áron kelhet el. A festményt 1909 után 2012-ben láthatta először a nagyközönség; azóta több kiállításon is megfordult és a Magyar Nemzeti Galéria is szerepeltetni kívánja idén ősszel nyíló nagyszabású Tihanyi-tárlatán.

Tihanyi Lajos Nagybányai piac című alkotása (1908, olaj, vászon, 67,5 x 75,5 cm) 70 millió forinton kezd a Virág Judit Galériánál. A Virág Judit Galéria jóvoltából

Vaszary Jánostól nem kevesebb, mint hét alkotás szerepel a kínálatban. Közülük egy kései virágcsendélet, a Mezei virágok emelkedik ki, melynek a provenienciája is figyelemre méltó, hiszen hat évtizeden keresztül a világhírű amerikai író és forgatókönyvíró Irwin Shaw és fia tulajdonában volt. Az olajkép 40 millió forintról indulva vár most új tulajdonosra. Hosszú lappangás után kerül újra reflektorfénybe Batthyány Gyula Bábel című, rendkívül részletgazdag bibliai témájú festménye is, amit 24 millió forintról indítanak. Komoly licitcsata várható a tragikusan félbeszakadt életművű Faragó Endre Bárban című, kubista, futurista, expresszionista hatásokat tükröző festményéért, melyre 10 millió forinton indul a licit. Ugyanennyi a kezdő ára Czigány Dezső zöld kancsós, almás csendéletének is. A rendkívül széles gyűjtőkörű Scheiber Hugótól nyolc, a hasonlóan népszerű Kádár Bélától hét alkotás szerepel a kínálatban, közülük a legdrágábbak 10, illetve 9,5 millió forintról indulnak.

Faragó Endre: Bárban című olajképére (1930 körül, olaj, vászon, 93 x 75 cm) 10 millió forinton kezdődhet a licit a Virág Judit Galériánál. A Virág Judit Galéria jóvoltából

A néhány nappal később kalapács alá kerülő 1945 utáni és kortárs anyagból ezúttal is egy Keserü Ilona festmény említendő első helyen: a Véres közelítés című, 1985-ban született drámai erejű alkotás a Keserüvel előbb munka- majd baráti kapcsolatban is állt, egy évvel korábban elhunyt filmrendezőnek, Bódy Gábornak állít emléket. A festmény kikiáltási ára 40 millió, becsértéke 60-80 millió forint. 4 és 8 millió forint közötti árakról indulva olyan kiemelkedő, pályájukat itthon vagy külföldön kiteljesítő művészek alkotásaira lehet licitálni, mint Reigl Judit, Lantos Ferenc, Rozsda Endre, Lakner László, Bak Imre, Konok Tamás, Fehér László, Hantai Simon, Fajó János, Nádler István vagy Mengyán András.

Keserü Ilona Véres közelítés című alkotása (1985, olaj, vászon, 120,5 x 180,5 cm) 40 millió forintról indul a Virág Judit Galéria kortárs árverésén. A Virág Judit Galéria jóvoltából

Május 20-21-én tartja kétnapos aukcióját a BÁV ART. Az első napon órák, ékszerek, ezüstök, míg másnap klasszikus és kortárs festmények, bútorok, műtárgyak, és a színészlegenda Pécsi Sándor műfajilag is sokszínű gyűjteménye kerül kalapács alá. Az óra-ékszer kínálatban ezúttal egy óra kezd a legmagasabb áron: egy ritka Rolex Daytona platina férfi karóra 32 millió forintról indul. A legértékesebb ékszerek általában néhány millió forinton kezdenek, a legmagasabbról, 12 millióról egy 84 modern csiszolású briliánssal ékített fehérarany nyakék indul.

A második nap képzőművészeti anyagából két festmény kívánkozik kiemelésre. Vaszary Jánosnak a 30-as években született olajképe a művész kevés budapesti látképének egyike és Pécsi Sándor már említett gyűjteményének volt az egyik éke; kezdő ára 65 millió forint.

Vaszary Jánosnak a műterme ablakából készült budapesti látképe (1930-as évek, olaj, vászon, 60 x 81 cm) 65 millió forinton kezd a BÁV ART aukcióján. A BÁV ART jóvoltából

Máig nem ismert, miként került hazánkba az olasz Luigi Nono naturalista jegyeket hordozó 1895-ös nagyméretű falusi életképe, amire most 55 millió forintról indulva lehet licitálni. Kádár Béla, Aba-Novák Vilmos, Czóbel Béla, Rippl-Rónai József, Batthyány Gyula és ifj. Markó Károly festményei a 3 és 9 millió forint közötti sávból indulnak. A kortárs anyagban igazi kuriózum Konok Tamás 1,8 millió forintról indított egészen korai, 1959-es festménye, az Utcai hegedűs, amit a művész Pécsi Sándornak ajándékozott. Változatos a bútorok, a régi fegyverek és a porcelánok kínálata is; utóbbiak közül a Ranolder János veszprémi püspök hagyatékából származó cubash motívumú 1857-es herendi dísztányérokat (kezdő ár: 200 ezer forint) és a rodini ihletésű Zsolnay kisplasztikát (kezdő ár 550 ezer forint) emeljük ki – utóbbi művet Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója a Kincsvadászok című TV-műsorban vásárolta meg.

Zsolnay-kisplasztika – Gondolkodó. Sikorski Zsolnay Lívia munkája 550 ezer forintról indul a BÁV ART aukcióján. A BÁV ART jóvoltából

A Műgyűjtők Háza május 21-i árverésén Scheiber Hugó Bohóca 550 ezer, Kelemen Károly Márai Sándor portréja 290 ezer forintról indul. A sokszorosított grafikák között mások mellett Keserü Ilona, Fajó János, Maurer Dóra és Deim Pál munkáira lehet licitálni.

A Nagyházi Galéria május 27-28-i aukcióján zömmel festmények, bútorok, szőnyegek és órák kerülnek kalapács alá. A festmények között hét tétel is 10 millió forint feletti kikiáltási árat kapott; ezek Paál László 18 millió forintról indított Tanyavilág című munkájának kivételével XVI-XVIII. századi itáliai, németalföldi és flamand mesterek alkotásai, kezdő áruk 12-15 millió forint között mozog. A XIX. századi anyagból az osztrák Rudolf von Alt városképei említendők; kikiáltási áruk 1,2-1,8 millió forint. Ugyanebből a sávból indulnak a XX. századi alkotók közül Jándi Dávid, Molnár C. Pál és Kádár Béla munkái is. A kortárs művek viszonylag szűk kínálatából Konok Tamás, Fajó János és Tenk László munkái kelthetik a legnagyobb érdeklődést.

Jacob de Backer A keresztényi Szeretet diadala az Erőszak fölött című alkotása (1560 körül, olaj, vászon,148,5 x 193,5 cm) 15 millió forintról indul a Nagyházi Galériánál. A Nagyházi Galéria jóvoltából

Ugyancsak a Nagyházinál május 29-én bútorok és szőnyegek, 31-én ezüstök és ékszerek kerülnek kalapács alá; műtárgyakra mindkét napon lehet licitálni. 29-én hét tétel is milliós kikiáltási árról indul, közülük a legmagasabbról, 6 millió forintról egy XIX. századi méretes francia kandeláberpár. A másnapi gazdag ékszerválaszték széles árskálán mozog; egy korall nyakláncot akár már 30 ezer forintért is meg lehet szerezni, de egy 0.9 karátos gyémánttal ékített fehérarany gyűrű ennek a hatvanszorosáról indul.

A Kieselbach Galéria ezúttal is csak egy napon árverez, ekkor azonban nem kevesebb mint 267 tétel kerül kalapács alá. A sztártétel Vaszary János Tengerpart strandernyőkkel című kései olajképe, amit az árverés katalógusa „az art deco strandképek összefoglaló főműveként” mutat be. A többszörösen kiállított és reprodukált festményre kerek 100 millió forinton kezdődhet a licit, a becsérték 130-180 millió forint. Aki lemarad erről a tételről, Vaszary további hét alkotása közül válogathat, melyek 340 ezer és 40 millió forint közötti árakon kezdenek. A Virág Judit Galériánál, illetve a BÁV ART-nál szereplő Vaszary munkákra is figyelemmel bizonyosra vehető, hogy Vaszary lesz a tavaszi szezon legnagyobb forgalmú művésze.

Vaszary János Tengerpart strandernyőkkel című festménye (1938 körül, olaj, vászon, 87 x 115 cm) 100 millió forintról indul a Kieselbach Galéria árverésén. A Kieselbach Galéria jóvoltából

A Kieselbach-aukció többi vezető tétele is a modern magyar festészet legkedveltebb mestereinek műtermeiből került ki. A legutóbb hatalmas életműrekordot elért Czóbel Bélától – hat további művének társaságában – az az 1922-es németországi városkép is szerepel, mely 1934-ben a munkásságának szentelt első, Kállai Ernő által írt monográfia címoldalán is helyet kapott. A kép kezdő ára 75 millió, becsértéke 90-140 millió forint. Tihanyi Lajost egy 55 millió forinton kezdő kitűnő férfiportré képviseli az 1910-es évekből. S ha már a férfiportréknál tartunk, említsük meg Scheiber Hugó Pünkösti Andorról festett, a kubizmus, a futurizmus és az expresszionizmus stílusvilágát megidéző arcképét is, amiért 34-55 millió forintot várnak. Aba-Novák Vilmosnak az 1928-1931 közötti olaszországi útjai során született festmények az életmű csúcsdarabjai közé tartoznak; most ezek egyike válik elérhetővé 44 millió forintos kikiáltási árral és 55-85 milliós becsértékkel. A galéria ezúttal is jónéhány olyan kvalitásos munkát bocsájt licitre – a minőséget tükröző árakon –, melyek szerzői kevésbé közismertek. Ezek közül most a felvidéki modern festészet egyik meghatározó alakja, a rövid életű Kővári Szilárd Séta című, 26 millió forinton kezdő művét emeljük ki, mely egyszerre képviseli a posztimpresszionista látképek és a modern nőalakok két nagy témáját.

Aba-Novák Vilmos Olasz kikötő mélykék tengerrel című festménye (1930, tempera, falemez, 47,5 x 57,5 cm) 44 millió forinton kezd a Kieselbach Galéria árverésén. A Kieselbach Galéria jóvoltából

A kortársakat az árverésen túlnyomó többségben befutott, részben már lezárt pályájú mesterek alkotásai képviselik. Közülük a tavaly elhunyt Kelemen Károly két jellegzetes, nagyméretű, egyaránt 2002-ben született festményét emeljük ki, melyek közel azonos árról, 4, illetve 4,2 millió forintról indulnak.

Az említett aukciók kínálata esélyt ad a tavaly tavaszi összforgalom meghaladására. Hogy így lesz-e, az már a vásárlók licitáló kedvén múlik.

Címlapkép forrása: Vaszary János Tengerpart strandernyőkkel című festménye (1938 körül, olaj, vászon, 87 x 115 cm) 100 millió forintról indul a Kieselbach Galéria árverésén. A Kieselbach Galéria jóvoltából

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ