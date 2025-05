Ez a részvény a befektetőlegenda titkos favoritja - Érdemes neked is beszállnod?

Az elmúlt napokban már többször is foglalkoztunk az úgynevezett 13-F jelentésekkel, melyekből megtudhattuk, hogy miben, vagy éppen miben nem látnak most fantáziát az olyan befektetőlegendák, mint Warren Buffett, Soros György, vagy éppen a 2008-as pénzügyi válságot előrejelző Michael Burry. Mostani elemzésünkben egy titkos favorittal fogunk foglalkozni, és megnézzük, hogy érdemes-e most neked is beszállnod ebbe a részvénybe.