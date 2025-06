Tovább szárnyalhat az olajár, főleg ha Irán most nem csak fenyeget

Az olaj világpiaci árának további emelkedése várható miután Izrael a hétvégén az iráni energia infrastruktúrát támadta – vélik a Bloomberg által megkérdezett elemzők. Pénteken már jelentősen, több mint 10%-kal drágult a nyersanyag, de a jelek szerint itt még nincs vége.

Az izraeli légicsapások elsősorban az iráni belföldi energia infrastruktúrát, nem az exportot célozzák, a hétvégén fontos földgázmezőt és olajraktárakat is bombáztak a gépek. Azonban a szakemberek szerint további emelkedés jöhet az olajárakban, hiszen Irán az amerikai szankciók ellenére is az OPEC harmadik legnagyobb olajtermelője.

A háború eszkalációja és a gazdasági célpontokra való kiterjedése várhatóan további feszültséget okoz majd az olaj piacán

- kommentálta a fejleményeket a Bloombergnek Bob McNally, a Rapidan Energy Advisers elnöke.

A JP Morgan elemzői szerint, ha Irán beváltja fenyegetését és lezárja a kulcsfontosságú szállítási útvonalnak számító Hormuzi-szorost, akkor

a jelenlegi 74 dollárról akár 130 dollárig is elszállhat az olaj hordónkénti ára.

Ez pedig világszerte újabb inflációs nyomást okozna az amerikai befektetési bank szerint.

Ha valóban jelentősen emelkedne az olajár, akkor Donald Trump amerikai elnök vélhetően összehívná az OPEC+ országokat Szaúd-Arábia vezetésével, hogy növeljék kitermelésüket – véli Helima Croft, az RBC Capital Markets nyersanyagpiaci stratégája. Kérdés, hogy ezzel tudnák-e ellensúlyozni Irán napi 3,4 millió hordós termelésének esetleges kiesését.

Irán az utóbbi években többször fenyegetett a Hormuzi-szoros lezárásával, azonban eddig sosem lépték meg, hiszen azzal saját exportjukat állítanák le például Kína felé is. Az elemzők többsége most is arra számít, hogy csak fenyegetés marad a radikális lépés, de a következő napok háborús eseményei megjósolhatatlan reakciókat válthatnak ki.

