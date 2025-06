Fordulat a közel-keleti konfliktusban, felpattantak a tőzsdék

A pénteken nagyot ugró olajár esetében egyelőre nem láthatunk újabb markáns elmozdulást, továbbra is a már áprilisban is látott szinten áll a Brent jegyzése. Az iráni olajlétesítmények esetleges bombázása, vagy a Hormuzi-szoros lezárása vagy akár az erre tett fenyegetések is komoly ugrást hozhatnak a Brentnél, erre a piacra ma külön érdemes odafigyelni.

