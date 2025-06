Erste: Kitört a felhőtlen optimizmus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

A befektetői optimizmus egyértelműen kitartott az elmúlt hetekben is, az izraeli-iráni konfliktus kiéleződése szinte semmilyen negatív hatással nem volt a piacokra. A részvényindexek új történelmi csúcsokon vagy annak közelében, a kötvénypiacokon a kockázati felárak visszatértek az év eleji mélypontjaik közelébe, az adósságfinanszírozással kapcsolatos kockázatok a hosszú futamidejű államkötvények hozamainak süllyedésével szintén csökkenni látszanak. A vámemelésekkel kapcsolatos hírek ellenére az amerikai inflációkövető kötvényekbe árazott inflációs várakozások lefelé tartanak, és visszatértek a tavalyi év végi szintekre. Nem meglepő módon a kamatcsökkentési várakozások ismét felerősödtek, az idei év végéig 65 bázispontnyi (kettő vagy három) Fed-vágást áraz a piac.

A recessziós félelmek szinte teljesen eltűntek. A legtöbb elemző most fő forgatókönyvként azzal számol, hogy legfeljebb enyhe lassulás lesz a globális növekedésben, az infláció az Egyesült Államokban csak átmenetileg (és mérsékelten) gyorsulhat, a világ többi részén pedig inkább dezinflációs nyomás lesz. Rövidtávon kockázatosnak látjuk szembemenni ezzel a narratívával, úgyhogy a minimális alulsúlyunkat a globális részvénypiacokon felszámoltuk, és jelenleg a hosszútávon semlegesnek tartott szinteken tartjuk a kitettségünket. A kötvénypiacokon inkább Európát preferáljuk a gyenge növekedés és a lassuló infláció miatt, a magasabb hozamok ellenére az amerikai piacot kevésbé tartjuk vonzónak. A legutolsó inflációs adatok ugyan azt támasztották alá, hogy a vámok inflációs hatásától nem kell nagyon tartani, de véleményünk szerint itt a következő hónapokban még bőven van tér kellemetlen meglepetésekre. Ráadásul csak idő kérdése, hogy a költségvetés finanszírozásával kapcsolatos aggályok újra felerősödjenek az adócsökkentési csomag elfogadását követően. A dollár folyamatos gyengülése és a legfrissebb letétkezelői statisztikák pedig azt támasztják alá, hogy a külföldiek folyamatosan vonják ki a tőkét az amerikai eszközökből.

Az amerikai makrogazdasági adatok ugyan többségében jól tartják magukat, de azért akadnak problémásabb területek is. A munkaerőpiacon több rész-mutató egyértelmű romlásról árulkodik: a meghirdetett álláshelyek száma csökken, a munkanélküli segélyért folyamodók száma enyhén emelkedni kezdett, a fogyasztói bizalmi indexek munkaerőpiacra vonatkozó indikátorai már hónapok óta negatívak. Az ingatlanpiacon ugyancsak a lassulás jelei mutatkoznak, és ez a szektor a múltban sokszor az elsők között indult lefelé a recessziókat megelőzően. Májusban a háztartási fogyasztási adatok is elmaradtak a várakozásoktól.

Az amerikai részvénypiac 23 körüli előretekintő árfolyam-nyereség hányadosa (P/E) finoman szólva nem sok kockázatot tükröz. Ráadásul a cégek profitmarzsa (az árbevételre vetített nyereség) ugyancsak történelmi magasságokban van. Ennek egy része magyarázható a tech-szektor megnövekedett súlyával, de a jelenség szektorális bontásban is fennáll. Így még egy viszonylag enyhe recesszió esetén is elég komoly tér nyílhat meg lefelé a részvényárak előtt, vagyis az óvatosságot továbbra is indokoltnak tartjuk. Az optimistává vált piaci hangulatban az arany jelentősebb korrekcióba kezdett, mi viszont közép- és hosszútávon továbbra is érdemi potenciált látunk a színesfémekben."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 80,0%

EUR kitettség: 1,5%

USD kitettség: 9,5%

Egyéb devizás kitettség: 9,0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

