Eurizon: a részvények jelenlegi túlsúlyát preferáljuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"A geopolitikai konfliktusok – remélhetőleg tartósabb – rendeződése, vagy legalábbis – jelenlegi állás szerint – az eszkalálódás elkerülése után az előttünk álló bő két hét újból azokat a gazdaságpolitikai témákat helyezi a befektetői várakozások fókuszába, amik eddig idén a főbb piacmozgatók voltak.

Elsőként a legjelentősebbet, a kereskedelmi háborút említve egy fontos dátumhoz közelítünk ismét. A kölcsönösségi vámtarifák bejelentése, a „Liberation Day” fontos mérföldkő volt az ezzel kapcsolatos amerikai gazdaságpolitikában, de talán még fontosabb volt az a tőkepiaci reakció, ami erre válaszul egyértelműen jelezte a befektetők erős nemtetszését (megmutatva a figyelmen kívül nem hagyható egyértelmű erejét), aminek egy 90 napos felfüggesztés/gazdasági döntéshozatali meghátrálás lett az eredménye. A felfüggesztés július 9-én jár le.

Fontos dátum még július 4. is az USA-ban, ami köztudottan a függetlenség napja és nemzeti ünnep, és ennek a szimbolikus jelentőségét kihasználva várja el a Trump adminisztráció, hogy ezzel a határidővel a Big Beautiful Bill néven ismert költségvetési törvénycsomagot a képviselőház után a szenátus is fogadja el. A törvénycsomag (azon választási ígérettel szemben, hogy a költségvetési deficitet csökkenteni kell) továbbra is a laza költségvetési politikát támogatja.

Július 15-én publikálják a legfrissebb USA inflációs adatot, ami a várakozások szerint már több fogódzót nyújt majd ahhoz, hogy pontosabban lehessen látni a magasabb vámtételek árakra gyakorolt hatását. Erre vár a FED és az elnök Powell is, mert a sokat hangoztatott, vámokkal kapcsolatos bizonytalanság továbbra is a FED-kommunikáció része, és részben indoka is a mostani kiváró monetáris politikának. Pont a napokban fogalmazott úgy a FED elnöke, hogy monetáris döntéshozóként jó lenne már látnia, hogy ki fogja végül fizetni a magasabb vámtételek terheit.

A fenti három dátumhoz kapcsolódó esemény vagy adat kimenetele még nem ismert, azonban az idézett Powell-nyilatkozat rámutat arra, hogy a FED politikája jelenleg csupán reaktív (nem proaktív, mint korábban általában), mert a gazdaságpolitikát és a tőkepiacokat döntően a fiskális politika és olyan nem konvencionális faktorok határozzák most meg, mint a kereskedelmi vagy valós háborúk.

A kereskedelmi háború eseményei voltak idén a leginkább piacmozgatóak és leginkább alkalmasak arra, hogy a gazdasági döntéshozók megtanulják és megtapasztalják azt, hogy itt egy sokkal óvatosabb megközelítés alkalmazható csak. Emiatt az a várakozásunk, hogy a vámok szintje (és így az ebből származó költségvetési bevétel mértéke) érdemben nem fog már változni, mert az áprilisban látott turbulencia, különösen a kötvénypiaci befektetők „haragjának” elkerülése alapvető cél, főleg egy olyan időszakban, amikor a Big Beautiful Bill elfogadása önmagában is nyomást helyezhet majd a hozamgörbére.

Ahogy írtuk, ezután a sor az infláción és a reaktív szerepre kényszerülő FED-en lesz. Az elmúlt négy USA inflációs adat jobb volt a várakozásnál és erős dezinflációs trendet mutatott, amihez kellett persze a fogyasztói bizalom és a munkaerőpiaci helyzet enyhe romlása is. Az infláció alakulása tehát eddig inkább pozitív volt, ami – ha folytatódik – nagy esélyt ad annak, hogy a dot plot-ban jelzett idei két kamatcsökkentést meglépje a FED. Ez a hozamgörbe rövid oldalára hat inkább, a hosszú oldalra meg a már említett jelentős finanszírozási igény, amivel szemben erősen kérdéses az USA-kötvényektől látványosan elforduló befektetői kereslet visszatérése a régi szintre, így a hozamgörbe elmúlt hónapokban látott meredeksége tovább nőhet. Az európai hozamgörbe is hasonlóan viselkedhet az EKB várható kamatvágása(i) és a növekvő költségvetési deficitek miatt.

A részvénypiacon az USA-eszközöktől való elfordulás megállt, mivel itt a bizalom helyreállni látszik (a kibocsátókat ebben az esetben hitelesítik az eredményszámaik), másrészt a mesterségesintelligencia-sztori is újra erőre kapott (ami mögött ugyancsak valós eredmények húzódnak meg).

A portfólió összetételén jelenleg nem változtatunk. A globális adósság szintje továbbra is folyamatosan nő, vagyis az olyan kötvénypozitív tényezők, mint a várható kamatcsökkentések és a kisebb növekedési adatok ellenére a kötvénypiac hordoz magában kockázatot, ezért a reáleszközök (részvények) jelenlegi túlsúlyát preferáljuk a portfólióban. A USD további gyengülésére számítunk, így marad ott is az alulsúly, és a kriptoeszközök szerepét is fontosnak tartjuk a már hivatkozott magas és növekvő adósságszintek miatt."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 17%

EUR kitettség: 48%

USD kitettség: 26%

Egyéb devizás kitettség: 9%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ