Egyre több az intő jel, készülhet az újabb esés a tőzsdéken

Bár a részvénypiac látszólag megállíthatatlanul emelkedik, a Bank of America szerint egyre több figyelmeztető jel utal arra, hogy a háttérben növekednek a kockázatok. Michael Hartnett, a bank vezető stratégája már hetek óta kongatja a vészharangot, és mostanra több, a BofA által követett indikátor is hivatalosan eladási jelzést adott. A befektetői hangulat túlságosan optimistává vált, a készpénzarányok rekordalacsony szintre csökkentek, miközben az amerikai piacot mindössze néhány technológiai óriás hajtja felfelé. Hartnett friss elemzése szerint a részvénypiaci rali egyre törékenyebb, de könnyen lehet, hogy a fordulat nem is a részvények felől fog érkezni.