Vallottak a profik: ezekben a részvényekben van most nagy fantázia!

Meglepő gazdasági adatok, záporozó vállalati gyorsjelentések, és történelmi csúcsközelben lévő tőzsdék. Izgalmasan indult az augusztus a piacokon, jó lehetőségekből pedig ezúttal sincs hiány. Ezúttal a Bank of America elemzői mutatták meg legjobb választásaikat. Főként olyan részvényeket emeltek ki, amelyek a negyedéves gyorsjelentések után még mindig jelentős emelkedési potenciállal bírnak. Nézzük is meg, hogy melyek ezek a részvények.

A tőzsdéket tartósan még a hatalmas meglepetésnek számító júliusi munkaerőpiaci adatok sem tudták kibillenteni. Ugyan az előző hetet még egy nagyobb mínuszban zárták a vezető amerikai részvényindexek, rögtön meg is jött a felpattanás hétfőn.

Az amerikai munkaerőpiacon zajló események hatására máris kulcsfontosságú folyamatok indultak el, ezek közül tőzsdei szempontból az egyik, ha nem a legfontosabb, hogy a piaci szereplők már azt árazzák, hogy szeptemberben megkezdi a sokak által már nagyon várt kamatcsökkentést a Federal Reserve.

Eközben azonban dübörög a második negyedéves gyorsjelentési szezon is, a Bank of America szerint pedig van most 3 részvény is, ami jó hozamlehetőséggel kecsegtethet a következő hónapokban.