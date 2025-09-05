Hatalmas pénzösszeghez juthat Elon Musk

A Tesla igazgatósága 1 milliárd dolláros javadalmazási csomagot javasolt Elon Musk vezérigazgató számára, ami minden idők legnagyobb vállalati fizetési csomagja lenne.

A javaslat jól mutatja Musk befolyását a vállalatban, miközben a Tesla mesterséges intelligencia és robotika területén próbál áttörést elérni. A világ leggazdagabb embere következetesen hangoztatta, hogy

nagyobb részesedésre van szüksége a vállalatban, miközben még folyamatban van a 2018-as, 56 milliárd dollárra értékelt fizetési csomagjáról szóló jogi vita.

A szabályozó hatóságoknak benyújtott dokumentum szerint Musk esetében a más vállalatok vezetőinek nyújtott hagyományos javadalmazási csomagok nem bizonyultak megfelelőnek ösztönző kompenzációjának kialakításához.

A javasolt terv szerint

Musk a Tesla részvényeinek akár 12%-át kaphatná meg, ami körülbelül 1,03 milliárd dollárt ér,

ha a vállalat eléri a 8,6 milliárd dolláros célpiaci értéket. A terv megköveteli, hogy a Tesla értékelése közel nyolcszorosára, vagyis mintegy 7,5 billió dollárral növekedjen a következő évtizedben.

Ha a teljes juttatást megkapja, Musk szavazati ereje jelentősen megnő a jelenlegi körülbelül 13%-os részesedéséhez képest, ami felerősíti a vállalatirányításról és az utódlásról szóló vitákat.

A javaslat szerint Musk nem kapna fizetést vagy készpénzbónuszt, javadalmazása kizárólag olyan részvényjuttatásokhoz kötődik, amelyek csak akkor válnak jogosulttá, ha a Tesla teljesíti mind a piaci kapitalizációs, mind a működési célokat. Ezek közé tartozik többek között milliós nagyságrendű elektromos járművek értékesítése, robotaxik bevezetése és mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok szállítása.

A Tesla igazgatósága korábban idén már jóváhagyott egy átmeneti, körülbelül 29 milliárd dollár értékű korlátozott részvényekből álló kompenzációs csomagot Musk számára, amelynek célja, hogy legalább 2030-ig a vállalat élén tartsa őt, miközben a cég egy mesterséges intelligencia-központú stratégiára vált.

A Tesla 2024-ben helyezte át vállalati székhelyét Delaware-ből Texasba, miután egy delaware-i bíró kétszer is érvénytelenítette Musk 2018-as csomagját. A fellebbezés továbbra is folyamatban van az állam legfelsőbb bíróságán.

