Hatalmas pénzösszeghez juthat Elon Musk

A javaslat jól mutatja Musk befolyását a vállalatban, miközben a Tesla mesterséges intelligencia és robotika területén próbál áttörést elérni. A világ leggazdagabb embere következetesen hangoztatta, hogy
nagyobb részesedésre van szüksége a vállalatban, miközben még folyamatban van a 2018-as, 56 milliárd dollárra értékelt fizetési csomagjáról szóló jogi vita.
A szabályozó hatóságoknak benyújtott dokumentum szerint Musk esetében a más vállalatok vezetőinek nyújtott hagyományos javadalmazási csomagok nem bizonyultak megfelelőnek ösztönző kompenzációjának kialakításához.
A javasolt terv szerint
Musk a Tesla részvényeinek akár 12%-át kaphatná meg, ami körülbelül 1,03 milliárd dollárt ér,
ha a vállalat eléri a 8,6 milliárd dolláros célpiaci értéket. A terv megköveteli, hogy a Tesla értékelése közel nyolcszorosára, vagyis mintegy 7,5 billió dollárral növekedjen a következő évtizedben.
Ha a teljes juttatást megkapja, Musk szavazati ereje jelentősen megnő a jelenlegi körülbelül 13%-os részesedéséhez képest, ami felerősíti a vállalatirányításról és az utódlásról szóló vitákat.
A javaslat szerint Musk nem kapna fizetést vagy készpénzbónuszt, javadalmazása kizárólag olyan részvényjuttatásokhoz kötődik, amelyek csak akkor válnak jogosulttá, ha a Tesla teljesíti mind a piaci kapitalizációs, mind a működési célokat. Ezek közé tartozik többek között milliós nagyságrendű elektromos járművek értékesítése, robotaxik bevezetése és mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok szállítása.
A Tesla igazgatósága korábban idén már jóváhagyott egy átmeneti, körülbelül 29 milliárd dollár értékű korlátozott részvényekből álló kompenzációs csomagot Musk számára, amelynek célja, hogy legalább 2030-ig a vállalat élén tartsa őt, miközben a cég egy mesterséges intelligencia-központú stratégiára vált.
A Tesla 2024-ben helyezte át vállalati székhelyét Delaware-ből Texasba, miután egy delaware-i bíró kétszer is érvénytelenítette Musk 2018-as csomagját. A fellebbezés továbbra is folyamatban van az állam legfelsőbb bíróságán.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Zsiday Viktor: közeledik a világ Liz Truss-pillanata?
A befektetési szakember is előadott a Közgazdász Vándorgyűlésen.
Új korszak kezdődik az EKR piacon: a lakossági energiahatékonyság kerül előtérbe
A HEM-ek piaci ára is jelentősen változhat.
Belengette az ÁKK vezére: Komoly változás jöhet a lakossági állampapíroknál
A Közgazdász Vándorgyűlésen beszélt Hoffmann Mihály.
Elbocsátás az egyik legnagyobb magyar magánkórháznál
Nem úgy megy a biznisz, ahogy kéne.
Egy egész kontinens halad a súlyos válság felé
Már az emberek élelmezése a tét.
Szomorú rekordok dőltek meg az idei nyáron Magyarországon
Ha ez így megy tovább, nagy kihívás elé nézünk.
Bemutatták az új BMW-t, amit Debrecenben fognak gyártani
Magyarországról a világpiacra.
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.