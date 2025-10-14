  • Megjelenítés
Itt van Károly, egy havi díjas IT-szolgáltatás kkv-knak
Itt van Károly, egy havi díjas IT-szolgáltatás kkv-knak

Károly néven indul a Kermann új márkája, IT-üzemeltetési szolgáltatás a hazai KKV-knak.
A Kermann IT Solutions Nyrt. Károly néven önálló márkát hozott létre: standardizált, havi díjas IT-üzemeltetési szolgáltatáscsomagot kínál a kis- és középvállalkozások számára.

A Károly portfóliójában szerepel az irodai IT-infrastruktúra üzemeltetésétől és biztonságától a hálózatok, szerverek és végpontok felügyeletéig.

A szolgáltatás magában foglalja a gépek, hálózati eszközök, tűzfalak, végpontvédelmi rendszerek és nyomtatók üzemeltetését, valamint a felhasználók támogatását és a 7/24-es rendszerfelügyeletet is. A Károly havi díjas konstrukcióban érhető el.

