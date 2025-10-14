Itt van Károly, egy havi díjas IT-szolgáltatás kkv-knak

Károly néven indul a Kermann új márkája, IT-üzemeltetési szolgáltatás a hazai KKV-knak.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Kermann IT Solutions Nyrt. Károly néven önálló márkát hozott létre: standardizált, havi díjas IT-üzemeltetési szolgáltatáscsomagot kínál a kis- és középvállalkozások számára.

A Károly portfóliójában szerepel az irodai IT-infrastruktúra üzemeltetésétől és biztonságától a hálózatok, szerverek és végpontok felügyeletéig.

A szolgáltatás magában foglalja a gépek, hálózati eszközök, tűzfalak, végpontvédelmi rendszerek és nyomtatók üzemeltetését, valamint a felhasználók támogatását és a 7/24-es rendszerfelügyeletet is. A Károly havi díjas konstrukcióban érhető el.

Két faktoros azonosítás beállítása × Belépés után a jobb felső sarokban a nevedre kattintasz > Profil gomb.

Frissítsd a saját adataidat, tölts fel képet, írj magadról vicces bemutatkozást, stb.

Add meg mobil telefonszámodat a "Mobil" mező kitöltésével (SMS authentikációhoz szükséges) (csatolt profil1.png)

Profil oldalon a "2FA secret" sorban kattints az első gombra (Új kód generálása) (csatolt profil2.png)

Ezután már megjelenik a kód, a második gombra kattintva jön elő a QR kód amit a megfelelő mobil alkalmazás segítségével lehet beolvasni (Google authenticator, authy, FreeOTP, Authenticator, stb) (csatolt profil2.png)

Telepítsd mobilodra (valószínűleg már valamelyik telepítve is van, mert egyre több oldal használ ilyet) az előző pontban felsorolt app valamelyikét. Mindegyik ugyanúgy működik: egy QR kódot kell beolvasni és elmenteni a fiókot.

A legközelebbi belépésnél a mobil applikáció által megjelenített kódot kell megadni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ