Itt a Mol bejelentése: sikerült eloltani a tüzet!
Itt a Mol bejelentése: sikerült eloltani a tüzet!

Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében - közölte a Mol.  

Az olajcég közleménye szerint ezt követeőn a termelés fokozatosan újraindul majd,

Magyarország üzemanyagellátása biztosított.

A finomítóban hétfő éjjel keletkezett tűz, a tájékoztatás szerint semmilyen személyi sérülés nem történt, sem a tűz keletkezésekor, sem pedig az oltás során.

Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna

Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol

Annak, hogy sikerült eloltani a tüzet, a befektetők is örülhetnek, noha még mínuszban van az árfolyam, de a korábbi 2 százalékról 1 százalékra mérséklődött az esés mértéke a Mol részvényeiben.

