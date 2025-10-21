Itt a Mol bejelentése: sikerült eloltani a tüzet!

Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében - közölte a Mol.

Az olajcég közleménye szerint ezt követeőn a termelés fokozatosan újraindul majd,

Magyarország üzemanyagellátása biztosított.

A finomítóban hétfő éjjel keletkezett tűz, a tájékoztatás szerint semmilyen személyi sérülés nem történt, sem a tűz keletkezésekor, sem pedig az oltás során.

Annak, hogy sikerült eloltani a tüzet, a befektetők is örülhetnek, noha még mínuszban van az árfolyam, de a korábbi 2 százalékról 1 százalékra mérséklődött az esés mértéke a Mol részvényeiben.

