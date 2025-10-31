Távol-keleti metropoliszba indul közvetlen járat Budapestről

Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest-járatát – derül ki a társaság közleményéből.

Az első Budapest–Szöul járat 2026. április 3-án indul.

A légitársaság kezdetben heti két alkalommal, pénteken és vasárnap repül majd a két főváros között.

A járat 12:35-kor száll fel Szöulból, és 18:05-kor érkezik Budapestre,

míg a visszajárat 20:00-kor indul Budapestről, és másnap 13:40-kor érkezik meg Koreába.

Az Asiana Airlines tervezi a járat heti háromra bővítését is, a szerdai nap hozzáadásával, a hatósági engedélyek függvényében.

Az útvonalakon a legmodernebb Airbus A350-es repülőgépek közlekednek, melyek 311 férőhellyel (28 business és 283 economy osztályú üléssel) rendelkeznek.

A Budapest–Szöul-járat elindítása stratégiai mérföldkő az Asiana Airlines számára. Hiszünk abban, hogy ezzel az új útvonallal nemcsak kényelmesebb utazási lehetőséget biztosítunk utasainknak, hanem hozzájárulunk a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez is

– nyilatkozta az Asiana Airlines szóvivője.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

