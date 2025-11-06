Elkapkodták a befektetők az MBH kötvényeit

Magas érdeklődés mellett 100 millió euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet az MBH Jelzálogbank – közölte a társaság.

Sikerrel zárult az MBH Jelzálogbank első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása: a 100 millió euró (mintegy 38,7 milliárd forint) értékben meghirdetett tranzakción nemzetközi összehasonlításban is kimagasló kereslet mutatkozott,

a felajánlott mennyiség csaknem tizenkétszeresére érkezett igény a külföldi befektetők részéről.

Az MBH Jelzálogbank első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását tartotta november 5-én. A 2031. február 21-én lejáró, fix (3,172 százalék) kamatozású jelzáloglevél iránt nagy érdeklődés mutatkozott, 19 európai országból az előzetesen vártnál jelentősen több, csaknem 60 intézményi befektető vett részt a 100 millió euró értékű kibocsátáson, és összesen 1 milliárd 175 millió euró értékben érkezett vételi ajánlat részükről. A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiacon referenciaként használt „midswap” felett 80 bázisponton alakult.

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzálog-hitelezési tevékenységüket. A hitelintézetnek ez volt az idei ötödik intézményi jelzáloglevél-kibocsátása. Az MBH Jelzálogbank emellett 2025 márciusa óta a lakosság számára is kínál jelzáloglevelet, amelyek iránt szintén számottevő az érdeklődés.

Címlapkép forrása: Portfolio

