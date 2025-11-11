Itt a szuperlista - Ezekre a részvényekre kell most nagyon figyelni!

  • Megjelenítés
 
Visszatértek a vevők és a jó hangulat is a tőzsdékre, hiszen hosszú idő után véget érhet a kormányzati leállás Amerikában. Eközben dübörög tovább a gyorsjelentési szezon is. A Bank of America legfrissebb elemzésében 5 részvényt emel ki, amelyek igencsak vonzó befektetési célpontnak számítanak.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Végre végetérhet a rekordhosszúságú kormányzati leállás az Egyesült Államokban, a befektetők pedig máris reagáltak:

jelentős felpatatnást láthattunk az amerikai tőzsdéken a hét elején.

Eközben azonban dübörög a gyorsjelentési szezon is, a Bank of America elemzői pedig 5, egyaránt nagy növekedési potenciállal rendelkező részvényt is ajánlottak.

