Sarkos véleményt mondott a befektetési bank vezére az AI-lufiról

Az 1,1 billió eurót kezelő, frankfurti székhelyű Deutsche Bank‑leány DWS vezetője a Reutersnek elmondta:
a mesterségesintelligencia‑részvények körüli eufória világszinten kockázatot jelent, miközben egyre többen buborékot sejtenek.
A jelenséget gyakran hasonlítják az 1990‑es évek dotkom‑fellendüléséhez és összeomlásához, de szerinte a mostani rali más, mert főként hétköznapi kisbefektetők hajtják, nem intézményi szereplők. Az ő viselkedésüket pedig még nem érte komoly próbatétel.
A "hét mesterlövész" társaság – köztük az Nvidia és a Meta – árfolyama meredeken emelkedett, ami felerősítette az aggodalmakat a piac néhány névre koncentrálódó kitettsége miatt. Az elmúlt napokban a technológiai papírok a tőzsde nagy vesztesei közé tartoztak, de éves teljesítményük továbbra is jelentős pluszban van.
Hoops csütörtöki interjújában közölte: a DWS azt vizsgálja, kifulladhat‑e a jelenlegi boom a vártnál gyorsabban. Különösen azért, mert sok kisbefektető jelentős nyereségen ül például az Nvidia papírjain, és hangulatromlás esetén gyorsan zárhatják pozícióikat. Míg az intézményi befektetők hagyományos mutatók alapján mérlegelik a túlárazottságot, a kisbefektetők ezt gyakran nem teszik, és sokan esésben is visszavásárolnak. Tartós lejtmenetben azonban nem ismert, hogyan reagálnának.
Nincs kezelési kézikönyv, nincs valódi precedens erre
– mondta Hoops a DWS londoni irodájában. "Ami történik, az a kisbefektetők számára az egyik leglenyűgözőbb vagyonteremtés. Az Nvidia részvény most 5 billió dollárt ér. Az a kérdésem, elmehet‑e 100 billióig. Vagy eljön‑e a pillanat, amikor valaki először kimondja: tudod mit, ez már kezd ingataggá válni?"
A DWS szerint az MI iparágakat fog átalakítani. Hoops nem jósol esést, de úgy véli, a mostani magas értékeltségek tartós fennmaradásához az eddigi hatékonyságjavuláson túlmutató bizonyítékokra is szükség lesz. Miközben egyre több figyelmeztetés érkezik egy lehetséges AI‑buborékra, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs vezérigazgatói is arra intettek az elmúlt hetekben, hogy a részvénypiac korrekció felé tart.
Hoops közölte, hogy a DWS továbbra is "imádja" az adatközpont‑szektort, amely az MI‑vezérelt számítási kapacitás iránti igényt szolgálja ki, és több kész eszközbe is fektet. Ugyanakkor eladja részesedését a NorthC adatközpont‑alapban, mert az beérett, és most kedvezőnek látják az időzítést.
A közelmúlt amerikai hitelpiaci megingásai Hoops szerint nem adnak okot komoly aggodalomra, ugyanakkor "ébresztőt" jelentenek azoknak, akik gyengébb minőségű fedezetre támaszkodó eszközfedezetű hitelezésbe áramlanak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
