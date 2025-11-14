Sarkos véleményt mondott a befektetési bank vezére az AI-lufiról

A DWS vezérigazgatója, Stefan Hoops szerint az AI‑részvények szárnyalása új típusú piaci kockázatokat teremt, amelyek kezelésére nincs kész forgatókönyv.

Az 1,1 billió eurót kezelő, frankfurti székhelyű Deutsche Bank‑leány DWS vezetője a Reutersnek elmondta:

a mesterségesintelligencia‑részvények körüli eufória világszinten kockázatot jelent, miközben egyre többen buborékot sejtenek.

A jelenséget gyakran hasonlítják az 1990‑es évek dotkom‑fellendüléséhez és összeomlásához, de szerinte a mostani rali más, mert főként hétköznapi kisbefektetők hajtják, nem intézményi szereplők. Az ő viselkedésüket pedig még nem érte komoly próbatétel.

A "hét mesterlövész" társaság – köztük az Nvidia és a Meta – árfolyama meredeken emelkedett, ami felerősítette az aggodalmakat a piac néhány névre koncentrálódó kitettsége miatt. Az elmúlt napokban a technológiai papírok a tőzsde nagy vesztesei közé tartoztak, de éves teljesítményük továbbra is jelentős pluszban van.

Hoops csütörtöki interjújában közölte: a DWS azt vizsgálja, kifulladhat‑e a jelenlegi boom a vártnál gyorsabban. Különösen azért, mert sok kisbefektető jelentős nyereségen ül például az Nvidia papírjain, és hangulatromlás esetén gyorsan zárhatják pozícióikat. Míg az intézményi befektetők hagyományos mutatók alapján mérlegelik a túlárazottságot, a kisbefektetők ezt gyakran nem teszik, és sokan esésben is visszavásárolnak. Tartós lejtmenetben azonban nem ismert, hogyan reagálnának.

Nincs kezelési kézikönyv, nincs valódi precedens erre

– mondta Hoops a DWS londoni irodájában. "Ami történik, az a kisbefektetők számára az egyik leglenyűgözőbb vagyonteremtés. Az Nvidia részvény most 5 billió dollárt ér. Az a kérdésem, elmehet‑e 100 billióig. Vagy eljön‑e a pillanat, amikor valaki először kimondja: tudod mit, ez már kezd ingataggá válni?"

A DWS szerint az MI iparágakat fog átalakítani. Hoops nem jósol esést, de úgy véli, a mostani magas értékeltségek tartós fennmaradásához az eddigi hatékonyságjavuláson túlmutató bizonyítékokra is szükség lesz. Miközben egyre több figyelmeztetés érkezik egy lehetséges AI‑buborékra, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs vezérigazgatói is arra intettek az elmúlt hetekben, hogy a részvénypiac korrekció felé tart.

Hoops közölte, hogy a DWS továbbra is "imádja" az adatközpont‑szektort, amely az MI‑vezérelt számítási kapacitás iránti igényt szolgálja ki, és több kész eszközbe is fektet. Ugyanakkor eladja részesedését a NorthC adatközpont‑alapban, mert az beérett, és most kedvezőnek látják az időzítést.

A közelmúlt amerikai hitelpiaci megingásai Hoops szerint nem adnak okot komoly aggodalomra, ugyanakkor "ébresztőt" jelentenek azoknak, akik gyengébb minőségű fedezetre támaszkodó eszközfedezetű hitelezésbe áramlanak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ