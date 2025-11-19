Céláremelés érkezett a Graphisoft Parkra

A Wood továbbra is vételre ajánlja a Graphisoft Park részvényeit, miközben a 12 hónapos célárat 13 euróról 15 euróra emelte. Ez a jelenlegi, 13 euró körüli árfolyamhoz képest mintegy 16 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az elemzőház emlékeztet: a papír 2020-as felminősítésük óta több mint 95 százalékos összesített hozamot ért el, miközben az európai ingatlanrészvények átlagosan gyakorlatilag stagnáltak a megemelkedett kamatkörnyezetben.

Az elemzés szerint a Graphisoft Park sztorijának kulcsa, hogy a társaság az iparági átlagnál jóval alacsonyabb tőkeáttétel mellett is kiemelkedő, mintegy 9 százalékos FFO alapú ROE-t ér el. A 2025-re várt nettó LTV mindössze 22 százalék, ami az egyik legalacsonyabb érték az európai ingatlanpiaci szereplők között, miközben a részvény az elemzői számítások alapján 11 százalékos FFO-hozamot kínál, szemben a 7–8 százalék körüli szektorszinttel. A park campus-jellegű, minőségi irodaportfóliója 95 százalékos kihasználtság mellett működik, az átlagos bérleti díj 18–19 euró négyzetméterenként, ami a budapesti piaci átlag fölött, de az új fejlesztések 20–25 eurós szintje alatt van. Az ingatlanportfóliót a Wood számításai szerint több mint 8 százalékos NOI-hozam mellett tartják nyilván.

Fontos elem a frissen zárt lakótelek-tranzakció: a társaság végül nem saját fejlesztésben valósítja meg a projektet, hanem értékesítette a telket, amiből 2025 második felében 13 millió eurós készpénzbeáramlás várható. Az elemzőház kiemeli, hogy a deal lényegében ugyanakkora profitot és nettó készpénzpozíciót hoz, mint az általuk korábban feltételezett saját fejlesztés, viszont korábban realizálódik, és a cég nem vállal fejlesztési kockázatot. A befolyó összeg nagyjából egyévi FFO-nak felel meg, így idővel akár egy rendkívüli osztalék is napirendre kerülhet, bár a menedzsment még nem döntött a forrás felhasználásáról.

A Wood szerint a konzervatív mérleg továbbra is a Graphisoft Park egyik fő megkülönböztető tényezője.

Az elemzés számításba veszi azt a forgatókönyvet is, hogy a társaság a nettó adósság megduplázásával a 40–45 százalékos LTV-sávba kerülne, ami nagyjából megfelelne az európai irodapiaci szereplők hosszú távú átlagának. Elméletben ez akár a jelenlegi piaci kapitalizáció mintegy harmadát kitevő egyszeri kifizetést is lehetővé tenné, miközben az éves FFO 10 millió euró felett maradna, fedezve a mostani osztalékszintet és a fenntartó beruházásokat. A ház ugyanakkor nem számít arra, hogy a cég hirtelen, agresszíven feljebb tornázná a tőkeáttételt, inkább a fokozatos deleveraging és a stabil, kiszámítható osztalékpolitika folytatását várja.

A pozitív sztorit több lehetséges katalizátor is támogathatja: ilyen a park északi, jelenleg szennyezett területének megtisztítása és hasznosítása, az osztalékfizetés esetleges emelése vagy rendkívüli osztalék, egy esetleges felvásárlási ajánlat, a bérleti díjak további emelkedése, az európai irodapiaci ingatlanrészvények átárazódása, illetve a nemzetközi tőke visszatérése a magyar ingatlanpiacra, ami a hozamok és a tőkeköltség csökkenésén keresztül támogatná az értékeltséget.

A fő kockázatok között a Wood a recessziót, a hozamok és finanszírozási költségek újbóli emelkedését, a bérbeadottság csökkenését és a bérleti díjakra nehezedő nyomást, az északi terület kármentesítésének elhúzódását, az árvízkockázatot, a devizaárfolyam-ingadozásokat, a bérlői koncentrációt, az esetleges irodapiaci túlkínálatot, valamint az ország- és adókockázatokat említi.

A fentieket figyelembe véve a Wood frissítette 12 havi célárát, amelyet 13 euróról 15 euróra emelt, továbbra is vételi ajánlás mellett. A friss célár mintegy 16 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

