  • Megjelenítés
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában? - díjmentes, interaktív előadás
Befektetés

Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában? - díjmentes, interaktív előadás

Portfolio
A december mindig különleges időszak a tőkepiacon: ilyenkor nemcsak a karácsonyi fények gyúlnak ki, hanem gyakran a befektetői hangulat is. A „Mikulás-rali” mítosza évtizedek óta kíséri a piacok év végi teljesítményét, és bár a hóesést nem tudjuk garantálni, a december eleji részvénymustra idén is tartogat meglepetéseket. A kérdés pedig adott: milyen részvényeket rejthet idén a Mikulás puttonya?

A közelgő előadás célja, hogy egyértelmű, gyakorlati és befektetőbarát módon mutassa be a decemberi piac sajátosságait.

Nem ígéreteket, hanem valós adatokra, grafikonokra és piaci logikára épülő elemzést kínálunk mindazoknak, akik szeretnék megérteni, hogyan működik az év egyik legizgalmasabb időszaka a tőzsdén.

Miről lesz szó az előadáson?

  • A Mikulás-rali jelensége Mi áll a december végi emelkedések hátterében?
  • December eleji részvénymustra Mely szektorok és vállalatok lehetnek formában?
  • Aktuális piaci események Milyen tényezők mozgathatják a részvénypiacokat az ünnepi időszakban?
  • Grafikonok élő elemzéssel A befektetők számára kulcsfontosságú alakzatok és jelzések áttekintése.
  • Mit tanulhat ebből egy kezdő befektető? Év végi stratégiai gondolkodás, kockázatkezelés alapok, és hogyan érdemes reagálni a szezonálisan erősebb időszakra anélkül, hogy túlzott elvárásokkal indulnánk.

Időpont: 2025. november 30. 19:00 - 19:45

Még több Befektetés

Új célár érkezett az aranyra – most érdemes résen lenni!

Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz

A kisbefektetők felé fordul az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar IT-cég

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!
Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?
Új célár érkezett az aranyra – most érdemes résen lenni!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility