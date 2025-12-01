Amundi: Óvatos optimizmus – fókuszban az AI felhasználók és az elektrifikáció
"Ebben a hónapban nem változtatunk az ajánlott eszközallokáción. Nem volt olyan esemény, ami jelentősen átalakította volna a várakozásainkat, így az továbbra is óvatos optimistának tekinthető. Fontos azonban látni, hogy a széles spektrumú eszközosztályok mögött milyen megközelítéssel tartunk befektetéseket.
A megközelítésünket továbbra is a K-alakú gazdasági növekedés és kilátások feltételezése határozza meg, erről a múlt hónapban írtunk.
A K-alakú gazdaság felfelé ívelő, magas növekedésű, technológia és AI centrikus része az emelkedés érett szakaszában van, ahol túl optimisták a várakozások, az értékeltség és a befektetői zsúfoltság, amik kockázatossá teszik ennek a részpiacnak a részvényeit, ezért ezeket a szegmenseket igyekszünk elkerülni vagy alulsúlyozzuk.
A hónap folyamán ráadásul az exponenciálisan gyorsuló AI beruházási ígéretek a finanszírozhatóság korlátjába ütköztek. A beruházási igény kielégítéséhez még a legnagyobb készpénztermelő cégeknek is külső forrás bevonásával kell számolnia. A belső vállalati források felhasználásáról a menedzsment gyakorlatilag korlátlanul dönthet (a részvénypiac üdvözölte a minél nagyobb bejelentéseket, illetve több nagy technológiai cégnél szavazatelsőbbségi részvényeken keresztül a vezetés teljes kontrollt gyakorol), a külső forrás rendelkezésre állása ugyanakkor az adott tőketulajdonosok független döntésén múlik, akiket meg kell győzni a beruházások megtérüléséről. A hitelezők aztán valós időben elemzik az AI beruházások megtérülési kilátásait, a rövidebb időtáv is érdekli őket, ráadásul az eddig megszokottól eltérő értékelési mutatók mentén döntenek (nem a növekedésen van a fő fókusz). Amennyiben nem elégedettek egy vállalattal a kötvényfelárak (vagy a CDS) alakulásán keresztül, nyilvános véleményt formálnak, ami megdrágíthatja, vagy ellehetetlenítheti a beruházási program további finanszírozását. Ez fontos korlátja lehet az exponenciálisan növekvő beruházási bejelentéseknek, ami a legmagasabb növekedésűre árazott részpiacokon a befektetők kijózanodásával járhat, és járt is, hiszen a fenti folyamatok korrekciót okoztak ezekben az iparágakban, ami az egész piacon enyhe visszaesést okozott.
Az, hogy az egymásra licitáló beruházási terv-verseny józan mederbe rendeződik nem jelenti azt, hogy a beruházások leállnának vagy lassulnának rövid távon, továbbra is az AI gyors terjedésével számolunk. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a beruházási verseny, illetve az esetleges túlberuházás elsősorban a technológia felhasználói számára teremt értéket, akik egy versenyző piacon jó minőségű, olcsó és bőségesen rendelkezésre álló szolgáltatást vehetnek igénybe a saját működésük optimalizálására. Bár ez a kör nehezen konkretizálható, de például az egészségügyi szektort ilyennek gondoljuk, ahol egyébként olcsó és népszerűtlen (értsd: javulásra hajlamos) befektetési lehetőségeket látunk.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk azoknak az iparágaknak és szegmenseknek a megtalálására, amik a K-alakú gazdasági struktúrában „ágat válthatnak” és amiket a K stagnáló/lassuló ágából a K felfelé tartó, növekedési ágába minősíthetik át a befektetők (ami jelentős értékeltségi ugrást jelent). Továbbra is hiszünk az elektrifikáció és az ezt kiszolgáló iparágak jó teljesítményében. Az elektromos áram fogyasztás növekvő trendje megítélésünk szerint az AI nélkül is megtörténik, az AI elterjedése ezt a folyamatot csak felgyorsítja. Az alternatív energiatermelés, az energiatárolás olyan szektorok, ahol néhány hónappal ezelőtt még nagyon pesszimista várakozásokat és nyomott értékeltségeket láttunk, annak ellenére, hogy a kilátásaik a mi megítélésünk szerint kedvezőek. A lítium ára a csúcsáról történő több éves és jelentős (80%) visszaesést követően fordulós jeleket mutat, amit a szektorból érkező jó vállalati gyorsjelentések is megerősítenek. Hasonlóan kedvezőnek látjuk az elektromos hálózat kiépítésében és fejlesztésében érdekelt vállalatokat, melyek árfolyamát a német költségvetési költekezés és az esetleges ukrán újjáépítés lehetősége is támogathatja.
A német költségvetési költekezés az év eleji politikai döntést követően kikerült a befektetők fókuszából, annak ellenére, hogy az új német költségvetés októberben lépet hatályba. Az érintett vállalatok árfolyamában az év elejei felfutást követően jelentős korrekciót láttunk, ami jó beszállási pontot jelenthet például az építőiparban és a kapcsolt iparágakban, például a cementgyártásban, amit az európai energiaárak szerintünk tartós mérséklődése is segíthet.
Az építőipari kitettségek jó teljesítményét az esetleges orosz-ukrán konfliktus enyhülése is segítheti, ami a német költekezési programhoz hasonlóan év elején volt slágertéma, annak ellenére, hogy a szubjektív megítélésünk szerint a megegyezés esélyei egyre nőnek, a folytonos amerikai részvétellel egyre magasabbak. Ez, és a lengyel gazdaság kedvező növekedési kilátásai, továbbra is vonzó befektetési célponttá teszik a KKE-régiót, ami bár jelentősen drágult, nemzetközi összehasonlításban még mindig olcsónak tekinthető.
A Fed decemberi vágása egy érdekes vargabetűt követően a beszámoló írásakor ismét biztosnak látszik, ezt további 2-3 vágás követheti jövőre, ami egyelőre fenntartja a kockázatkereső hangulatot a kötvénypiacokon. A nemzetközi összehasonlításban magasan kamatozó hazai államkötvények mellett fejlődő piaci és kisebb részben vállalati kötvényeket tartunk, utóbbiakat jellemzően az általunk kedvelt iparágakból. A támogató nemzetközi monetáris környezet és az MNB hazai inflációs szigora továbbra is támaszt adhat a forintnak, így a devizás kitettségeket alulsúlyozzuk a portfólióban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 70%
- EUR kitettség: 10%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 10%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
