Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most ismét fontos üzenetet küldött a sztárbefektető

A legendás befektető Michael Burry akkor vált világhírűvé, amikor előre megjósolva a közelgő összeomlást, 2008 előtt az amerikai ingatlanpiac ellen fogadott. Most ismét egy "nagy shortolás" mellett tette le a voksát, hiszen a Substack oldalán közzétett bejegyzésében

nevetségesen túlértékeltnek nevezte a Tesla piaci kapitalizációját.

Burry szerint ez az állapot már régóta fennáll, és úgy véli, hogy Elon Musk 1 ezer milliárd dolláros fizetési csomagja tovább fogja hígítani a vállalat részvényeit.

"Mellesleg, az Elon-kultusz teljes mértékben az elektromos autókra összpontosított, amíg meg nem jelent a verseny, aztán az önvezető technológiára, amíg ott is meg nem jelent a verseny,

most pedig a robotokra koncentrál – amíg a verseny ott is meg nem jelenik

– fogalmazott a legendás befektető.

Ez nem az első alkalom, hogy Burry célba vette a Teslát. 2021-ben 530 millió dollár értékben fogadott a Tesla részvényei ellen, de néhány hónappal később lezárta a pozíciót, a CNBC-nek azt nyilatkozva, hogy ez "csak egy üzlet volt".

Burry emellett

határozottan állítja, hogy a jelenlegi mesterséges intelligencia boom valójában egy lufi.

A múlt hónapban nyilvánosságra hozta, hogy a Nvidia és a Palantir ellen is fogadott, és szócsatába keveredett mindkét vállalattal.

A Tesla részvényei több mint 250-szeres P/E-mutató mellett forognak, ami jóval magasabb, mint más autógyártóké. Jim Chanos, egy másik híres, shortra spekuláló befektető szintén túlértékeltnek nevezte a Teslát 2023-ban.

A milliárdos Elon Musk fizetési csomagja, amelyet a Tesla részvényesei a múlt hónapban hagytak jóvá, attól függ, hogy a vállalat piaci kapitalizációja a következő évtizedben 8,5 ezer milliárd dollárra emelkedik-e, ami közel kétszerese a Nvidia értékelésének.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ