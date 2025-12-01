  • Megjelenítés
 
Nagy napja van az utolsó 20%-os kamatozású állampapírnak – Egy kivételes csoport kaszálhat most vele

Szinte hihetetlen, de még ma is létezik 20 százalékos kamatozású, inflációkövető magyar állampapír, amely csak egy kitüntetett csoport számára elérhető. Mutatjuk, mit érdemes tudniuk a lakossági befektetőknek erről a speciális állampapírról, és hogyan lehet 2026-ban is kimagasló reálhozamot bezsebelni a segítségével.

Bámulatos nagyságú reálhozamot biztosít idén a legmagasabb kamatozású lakossági állampapír, tekintve, hogy szinte az év teljes időszakára 20%-ot meghaladó hozamot termel, miközben 2025-ben várhatóan "csak" 4-5% közötti átlagos infláció lesz Magyarországon.

Senkinek nem kell bemutatni azt az időszakot, amikor az inflációkövető állampapírok háza táján példátlan helyzet alakult ki, miután 2022-ben 14,5%, 2023-ban pedig még ennél is magasabb, 17,6% lett az éves átlagos fogyasztói áremelkedés. Több sem kellett a lakossági befektetőknek: két kézzel öntötték a pénzt a két számjegyű kamatozást kínáló állampapírokba.

a szóban forgó papírba azonban nem mindenki fektethet: csupán egy kivételes helyzetben lévő csoport tagjai vásárolhatják, szemben a mindenki számára elérhető prémium magyar állampapírokkal.

