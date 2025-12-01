Nagy napja van az utolsó 20%-os kamatozású állampapírnak – Egy kivételes csoport kaszálhat most vele

Bámulatos nagyságú reálhozamot biztosít idén a legmagasabb kamatozású lakossági állampapír, tekintve, hogy szinte az év teljes időszakára 20%-ot meghaladó hozamot termel, miközben 2025-ben várhatóan "csak" 4-5% közötti átlagos infláció lesz Magyarországon.
Senkinek nem kell bemutatni azt az időszakot, amikor az inflációkövető állampapírok háza táján példátlan helyzet alakult ki, miután 2022-ben 14,5%, 2023-ban pedig még ennél is magasabb, 17,6% lett az éves átlagos fogyasztói áremelkedés. Több sem kellett a lakossági befektetőknek: két kézzel öntötték a pénzt a két számjegyű kamatozást kínáló állampapírokba.
a szóban forgó papírba azonban nem mindenki fektethet: csupán egy kivételes helyzetben lévő csoport tagjai vásárolhatják, szemben a mindenki számára elérhető prémium magyar állampapírokkal.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARÁCSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés