A Boeing pénzügyi igazgatója elmondta, mire számíthatunk 2026-ban - a befektetők máris reagáltak

Jay Malave, a Boeing pénzügyi igazgatója kedden egy UBS konferencián jelentette be, hogy

a vállalat mind a 737-es, mind a 787-es repülőgépek szállításainak növekedésére számít a következő évben.

"Ha előretekintünk 2026-ra, növelni fogjuk a szállításainkat" - mondta Malave.

A bejelentést követően a Boeing részvényei több mint 7 százalékkal emelkedtek a kereskedés korai szakaszában. A pénzügyi vezető hozzátette, hogy a jelentős késésben lévő 737-10-es repülőgép tanúsítványának megszerzésére 2026 későbbi részében számítanak.

A megnövekedett szállítások "jelentős hajtóerőt" jelentenek majd a cash flow szempontjából is. Malave szerint a pozitív szabad cash flow várhatóan "alacsony egyszámjegyű" milliárdos nagyságrendű lesz. Érdemes megjegyezni, hogy a Boeing 2018 óta nem termelt éves nyereséget.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ