  • Megjelenítés
A Boeing pénzügyi igazgatója elmondta, mire számíthatunk 2026-ban - a befektetők máris reagáltak
Befektetés

A Boeing pénzügyi igazgatója elmondta, mire számíthatunk 2026-ban - a befektetők máris reagáltak

Portfolio
A Boeing pénzügyi vezetője optimista előrejelzést adott a vállalat 2026-os kilátásairól, ami jelentős ralit eredményezett a részvénynél- írta a CNBC.

Jay Malave, a Boeing pénzügyi igazgatója kedden egy UBS konferencián jelentette be, hogy

a vállalat mind a 737-es, mind a 787-es repülőgépek szállításainak növekedésére számít a következő évben.

"Ha előretekintünk 2026-ra, növelni fogjuk a szállításainkat" - mondta Malave.

A bejelentést követően a Boeing részvényei több mint 7 százalékkal emelkedtek a kereskedés korai szakaszában. A pénzügyi vezető hozzátette, hogy a jelentős késésben lévő 737-10-es repülőgép tanúsítványának megszerzésére 2026 későbbi részében számítanak.

Még több Befektetés

Gyerekeken is tesztelné a kísérleti fogyasztószerét a Novo Nordisk

Nagy hozamok nyomában: ezekkel a részvényekkel lehet sokat keresni 2026-ban

A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!

A megnövekedett szállítások "jelentős hajtóerőt" jelentenek majd a cash flow szempontjából is. Malave szerint a pozitív szabad cash flow várhatóan "alacsony egyszámjegyű" milliárdos nagyságrendű lesz. Érdemes megjegyezni, hogy a Boeing 2018 óta nem termelt éves nyereséget.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility