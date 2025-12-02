Baljós figyelmeztetés jött a tőzsdéken - A FOMO hajthatja a ralit

  • Megjelenítés
FONTOS Így nem nőtt a magyar gazdaság
Az Európai Központi Bank (EKB) figyelmeztet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények túlértékeltségére, de elemzők szerint még nem indokolt a pánik - jelentette a Cnbc.

Az EKB szerdán közzétett Pénzügyi Stabilitási Jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a globális részvénypiacok tartósan magas szinten vannak, miközben a piac koncentrációja néhány összekapcsolódó amerikai technológiai óriáscég körül tovább erősödött. Szerintük

Ez sebezhetővé teszi a piacot az éles korrekciókkal szemben.

A jelentés szerint a jelenlegi piaci árazás nem tükrözi a tartósan magas sebezhetőséget és bizonytalanságokat. Az EKB úgy véli, a befektetőket részben a lemaradástól való félelem (FOMO) hajtja, miközben optimisták azzal kapcsolatban, hogy a kockázatok nem fognak materializálódni.

Ezzel szemben Julien Lafargue, a Barclays Private Bank vezető piaci stratégája szerint bár az értékelések "nem olcsók", de a vállalatok teljesítik a növekedési elvárásokat. Szerinte a nagyobb kockázatot azok a cégek jelentik, amelyek részvényárai emelkednek, miközben még nem termeltek nyereséget.

Míg egyes értékeléseket valóban a FOMO hajthat, másokat rendkívüli nyereségnövekedés támaszt alá, ezért kulcsfontosságú a differenciálás

- tette hozzá Lafargue.

A központi bank nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy kialakult-e buborék, de párhuzamokat vont a dotcom-korszakkal, megjegyezve, hogy a jelenlegi magas értékeléseket kivételesen erős nyereségteljesítmény támasztja alá.

Luis de Guindos, az EKB alelnöke szerint

a piaci hangulat hirtelen megváltozhat, ha a növekedési kilátások romlanak,

vagy ha a technológiai szektor - különösen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalatok - nem teljesítik az elvárásokat.

Michael Field, a Morningstar vezető részvénystratégája egyetért az EKB aggályaival. A "Magnificent 7" részvények (Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft és Nvidia) a Morningstar amerikai indexének 40%-át teszik ki, ami kockázatos koncentrációt jelent. Field szerint azonban még nem indokolt a pánik és az eladás, de fontos tudatában lenni a kockázatoknak.

Dan Ives, a Wedbush elemzője nem lát buborékot a piacon. Szerinte ez egy nyolc-tíz éves AI-forradalom harmadik éve, és még további két év van hátra "ebben a technológiai bikapiacban" a lassulás előtt - nem pedig összeomlás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

