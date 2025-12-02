Baljós figyelmeztetés jött a tőzsdéken - A FOMO hajthatja a ralit

Az EKB szerdán közzétett Pénzügyi Stabilitási Jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a globális részvénypiacok tartósan magas szinten vannak, miközben a piac koncentrációja néhány összekapcsolódó amerikai technológiai óriáscég körül tovább erősödött. Szerintük
Ez sebezhetővé teszi a piacot az éles korrekciókkal szemben.
A jelentés szerint a jelenlegi piaci árazás nem tükrözi a tartósan magas sebezhetőséget és bizonytalanságokat. Az EKB úgy véli, a befektetőket részben a lemaradástól való félelem (FOMO) hajtja, miközben optimisták azzal kapcsolatban, hogy a kockázatok nem fognak materializálódni.
Ezzel szemben Julien Lafargue, a Barclays Private Bank vezető piaci stratégája szerint bár az értékelések "nem olcsók", de a vállalatok teljesítik a növekedési elvárásokat. Szerinte a nagyobb kockázatot azok a cégek jelentik, amelyek részvényárai emelkednek, miközben még nem termeltek nyereséget.
Míg egyes értékeléseket valóban a FOMO hajthat, másokat rendkívüli nyereségnövekedés támaszt alá, ezért kulcsfontosságú a differenciálás
- tette hozzá Lafargue.
A központi bank nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy kialakult-e buborék, de párhuzamokat vont a dotcom-korszakkal, megjegyezve, hogy a jelenlegi magas értékeléseket kivételesen erős nyereségteljesítmény támasztja alá.
Luis de Guindos, az EKB alelnöke szerint
a piaci hangulat hirtelen megváltozhat, ha a növekedési kilátások romlanak,
vagy ha a technológiai szektor - különösen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalatok - nem teljesítik az elvárásokat.
Michael Field, a Morningstar vezető részvénystratégája egyetért az EKB aggályaival. A "Magnificent 7" részvények (Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft és Nvidia) a Morningstar amerikai indexének 40%-át teszik ki, ami kockázatos koncentrációt jelent. Field szerint azonban még nem indokolt a pánik és az eladás, de fontos tudatában lenni a kockázatoknak.
Dan Ives, a Wedbush elemzője nem lát buborékot a piacon. Szerinte ez egy nyolc-tíz éves AI-forradalom harmadik éve, és még további két év van hátra "ebben a technológiai bikapiacban" a lassulás előtt - nem pedig összeomlás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább
Állítólag Vovcsanszk is orosz kézre került, amit Ukrajna tagad.
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Teljesen átalakul a munkaerőpiac.
Véres tűzfészekbe nyúlt Moszkva, cserébe teljesülhet Putyin egyik legfontosabb álma
Jelentősen növekedne az orosz befolyás.
A profik szerint kitörés jöhet ennél a két olcsó részvénynél!
Nagyon izgalmas a helyzet.
Zelenszkij lezárná a háborút, egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik
Befejezték a biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát.
Moszkva bejelentette az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb győzelmét, de van ezzel egy kis gond
Közben másutt is érdekes fejleményekről számoltak be.
Kiderültek a részletek Donald Trump MRI-vizsgálatáról
Átfogó kivizsgálás.
Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot
Egyetlen év alatt hatalmas ugrás történt.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?