Donald Trump elárulta, mikor jelöl új elnököt a Fed élére
Portfolio
Donald Trump bejelentette, hogy a jövő év elején közli, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének.

Az amerikai elnök kedden, egy kabinetülésen beszélt a bejelentés várható időzítéséről. Azt mondta,

a jövő év elején közli, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének.

Hozzátette, hogy a pénzügyminiszter, Scott Bessent, nem kívánja elvállalni a tisztséget.

Kevin Hassett, aki az egyik legesélyesebbnek tartott jelölt a Fed székére, pár napja közölte, hogy elfogadná a Federal Reserve elnöki tisztségét, ha Donald Trump őt nevezné ki.

Megjegyzéseit azután tette, hogy a Bloomberg a múlt héten arról számolt be: Hassett az esélyesek élére került Jerome Powell lehetséges utódjaként. Powell mandátuma jövőre jár le.

A történet politikai szálát erősíti, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter nyíltan arról beszélt: Trump olyan embert szeretne a Fed élére ültetni, aki nyitott a jóval 3 százalék alá vágott kamatszintre is – ez pedig tökéletesen illeszkedik a „galambnak” tartott Hassett profiljába.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

