Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

A devizapiac a globális pénzügyi világ egyik legérzékenyebb területe, ahol minden apró gazdasági adat, kamatdöntés vagy geopolitikai fejlemény pillanatok alatt árfolyammozgásokat idézhet elő. Magyar befektetőként a forint árfolyamának alakulása mindennapi hatással van a megtakarításokra és befektetésekre, miközben az euró és a dollár irányt mutat a nemzetközi piacokon.
A kérdés: hogyan lehet ebben a kiszámíthatatlan környezetben tudatosan építkezni és előnyt kovácsolni a mozgásokból?
Miről lesz szó?
- Az árfolyamokat befolyásoló fő tényezők
- A forint helyzete
- Az euró ereje és az eurózóna gazdasági teljesítménye
- Hogyan alakíts ki rövid és hosszú távú devizapiaci stratégiát?
- Gyakorlati példák
- Stabil stratégia építése a volatilis piaci környezetben
Időpont: 2025. december 7. 18:00 - 18:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
