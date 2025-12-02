Gyerekeken is tesztelné a kísérleti fogyasztószerét a Novo Nordisk

A Novo Nordisk nyolcéves kortól is bevonná a túlsúlyos gyermekeket és serdülőket a CagriSema elhízás elleni szer késői fázisú vizsgálatába, amely világszerte 97 helyszínen akár 460 résztvevőt érinthet.

A Novo Nordisk

túlsúlyos gyermekeken és serdülőkön is tesztelné kísérleti elhízás elleni készítményét, a CagriSemát.

Az Egyesült Államok klinikai vizsgálati nyilvántartása szerint a késői fázisú kutatás januárban indul. A vizsgálat 97 helyszínen zajlik világszerte, többek között az USA-ban, Kínában és Európában, és legfeljebb 460 résztvevőt toborozhat, akár nyolcéves gyerekeket is.

A készítmény a hasnyálmirigy amilin hormonját utánzó kagrilintidet és a Wegovy hatóanyagaként ismert szemaglutidot kombinálja. A vizsgálat elsődleges végpontja a kiindulási testtömeg 68 hét utáni változása. A résztvevőket véletlenszerűen CagriSema-, kagrilintid- vagy szemaglutid-kezelésre, illetve placebóra osztják.

A Novo nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére. A dán gyógyszergyártó korábban a CagriSemát a Wegovy még hatékonyabb utódjaként pozicionálta. Két korábbi vizsgálat azonban a vártnál kisebb súlycsökkenést mutatott, ami csalódást okozott a befektetőknek. A visszafogott eredmények nyomán a vállalat júniusban újabb késői fázisú vizsgálatot indított.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ