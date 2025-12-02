  • Megjelenítés
Gyerekeken is tesztelné a kísérleti fogyasztószerét a Novo Nordisk
Befektetés

Gyerekeken is tesztelné a kísérleti fogyasztószerét a Novo Nordisk

Portfolio
A Novo Nordisk nyolcéves kortól is bevonná a túlsúlyos gyermekeket és serdülőket a CagriSema elhízás elleni szer késői fázisú vizsgálatába, amely világszerte 97 helyszínen akár 460 résztvevőt érinthet.

A Novo Nordisk

túlsúlyos gyermekeken és serdülőkön is tesztelné kísérleti elhízás elleni készítményét, a CagriSemát.

Az Egyesült Államok klinikai vizsgálati nyilvántartása szerint a késői fázisú kutatás januárban indul. A vizsgálat 97 helyszínen zajlik világszerte, többek között az USA-ban, Kínában és Európában, és legfeljebb 460 résztvevőt toborozhat, akár nyolcéves gyerekeket is.

A készítmény a hasnyálmirigy amilin hormonját utánzó kagrilintidet és a Wegovy hatóanyagaként ismert szemaglutidot kombinálja. A vizsgálat elsődleges végpontja a kiindulási testtömeg 68 hét utáni változása. A résztvevőket véletlenszerűen CagriSema-, kagrilintid- vagy szemaglutid-kezelésre, illetve placebóra osztják.

Még több Befektetés

Nagy hozamok nyomában: ezekkel a részvényekkel lehet sokat keresni 2026-ban

A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!

A Boeing pénzügyi igazgatója elmondta, mire számíthatunk 2026-ban - a befektetők máris reagáltak

A Novo nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére. A dán gyógyszergyártó korábban a CagriSemát a Wegovy még hatékonyabb utódjaként pozicionálta. Két korábbi vizsgálat azonban a vártnál kisebb súlycsökkenést mutatott, ami csalódást okozott a befektetőknek. A visszafogott eredmények nyomán a vállalat júniusban újabb késői fázisú vizsgálatot indított.

Kapcsolódó cikkünk

A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!

Tőzsdei toplista 2025: ezek a befektetések hozták a legnagyobb pénzt, és okozták a legcsúnyább bukókat

Egy álom omlott össze: az elhízás elleni csodaszer nem váltotta be a reményeket - Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők

Szétverik a csodagyógyszer gyártóját, nagyon rossz híreket közölt a cég

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility