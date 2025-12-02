Közel 6 milliárd dollárnyi Nvidiát adott el Masayoshi Son - Most kiderült, miért

Masayoshi Son egy tokiói fórumon beszélt a novemberben bejelentett döntésről, amikor a SoftBank 5,83 milliárd dollárért értékesítette teljes Nvidia-részesedését. Az üzletember elmondása szerint

nem akart megválni egyetlen részvénytől sem, de szüksége volt a tőkére az OpenAI-ba és más projektekbe történő befektetésekhez.

Sírtam, amikor el kellett adnom az Nvidia-részvényeket

- mondta Son az FII Priority Asia fórumon. A lépés összhangban van azzal, amit elemzők és a SoftBank más vezetői is állítottak novemberben, miszerint az eladás a SoftBank Vision Fund mesterséges intelligencia befektetési alapjának megerősítését szolgálja.

A japán konglomerátum idén több AI-projektbe is beruházott, köztük a Stargate Project adatközpontokba, valamint felvásárolta az amerikai Ampere Computing chipgyártót. A vállalat emellett "potenciálisan" növelheti befektetését az OpenAI-ban is, a ChatGPT fejlesztőjének teljesítményétől és a jövőbeli értékelésektől függően.

Son korábban kijelentette, hogy

a SoftBank "teljes mértékben elkötelezett" az OpenAI mellett,

és azt jósolta, hogy a startup egyszer a világ legértékesebb vállalatává válhat. Ez a fogadás már most meghozta gyümölcsét: a SoftBank a múlt hónapban jelentette be, hogy második negyedéves nettó nyeresége több mint duplájára, 2,5 billió jenre (16,6 milliárd dollárra) nőtt, amit részben az OpenAI-ban lévő részesedésének felértékelődése hajtott.

A SoftBank hatalmas AI-befektetései azonban a potenciális AI-buborékkal kapcsolatos növekvő piaci aggodalmak közepette történnek. Son hétfői beszédében elutasította ezeket az aggályokat, és azt állította, hogy

"nem elég okosak" azok, akik AI-buborékról beszélnek.

Előrejelzése szerint a "szuper mesterséges intelligencia" és az AI-robotok hosszú távon a globális GDP legalább 10%-át fogják generálni, ami szerinte meghaladja majd a technológiába fektetett több billió dollárt.

