Megszólalt a NAV: több mint egymillió pénztártag kapott adóvisszatérítést
Idén az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt csaknem 1,1 millióan vették igénybe. Aki még december 31-ig indít ilyen megtakarítást, az jövőre akár 280 ezer forintos összegű adójóváírással is számolhat - hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az idén benyújtott szja-bevallások adatai alapján az érintettek összesen 70 milliárd forintnyi adót spóroltak meg, vagyis ennyivel növelték önkéntes pénztári megtakarításukat, hiszen a NAV az adókedvezmény összegét az érintettek pénztárban vezetett megtakarítási számlájára utalja át.

Az adókedvezmény igénybevétele is rendkívül egyszerű, hiszen

a NAV a kedvezmény igénybevételéhez szükséges sorokat is kitölti, az szja-bevallási tervezet még a pénztár, a befektetési szolgáltató és a biztosító számlaszámát is tartalmazza.

Kizárólag a két vagy több pénztárba befizető magánszemélynek kell dönteni arról, hogyan osztja meg az adókedvezmény összegét. Azt érdemes kiválasztani, hogy melyik pénztárba utalja az adóhivatal a visszajáró adó összegét - ismertette a NAV.

A befizetés után igénybe vehető az adókedvezmény, ami a befizetések 20 százaléka, de

  • az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésnél maximum egy évben 150 ezer forint,
  • a nyugdíj-előtakarékossági számlánál legfeljebb 100 ezer (illetőleg 130 ezer),
  • a nyugdíjbiztosítási szerződés esetén pedig 130 ezer forint a felső korlát.

Ha valakinek több nyugdíjcélú megtakarítása is van, akkor az adókedvezmény éves korlátja 280 ezer forint.

Az adókedvezményt, azok a magánszemélyek, akik még idén kötnek ilyen szerződést, már a 2025-ről szóló szja-bevallásukban igénybe is vehetik - jelezte a NAV.

