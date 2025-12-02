Nagy hozamok nyomában: ezekkel a részvényekkel lehet sokat keresni 2026-ban

Itt az év vége, jön 2026. Befektetőként pedig több kérdés is megfogalmazódik bennünk az év ezen késői szakaszában. Például, hogy kidurran-e a sokak által vizionált AI-buborék, illetve mely szektorok és vállalatok lehetnek a következő év nagy nyertesei. A Jefferies elemzőinek segítségével ezekre a kérdésekre kerestünk választ: több nagy hozampotenciállal kecsegtető nevet is bemutatunk.

A mesterséges intelligencia, a fegyverkezés, a kriptobumm egyaránt nagy hozamokkal szolgáltak az idei évben a befektetőknek, emellett pedig idehaza is remek lehetőségek adódtak a tőzsdéken.

Az újévhez közeledve azonban a befektetők nem csak visszatekintenek arra, hogy milyen évet zártak a piacokon, de egy kicsit az új esztendőre is pozícionálják magukat.

Ebben segítünk mostani elemzésünkkel is, a Jefferies elemzői ugyanis megvizsgálták, hogy mely részvények lehetnek 2026 nagy nyertesei. Erről a listáról hoztunk most pár izgalmas nevet.