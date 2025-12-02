Stratégiai együttműködésre lép a Pensum Group és az Őrmester

A két tőzsdei vállalat az üzleti, fejlesztési, innovációs és tőkepiaci tapasztalatok megosztásával, valamint szolgáltatásaik kölcsönös ajánlásával szeretne szinergiákat teremteni és bővíteni ügyfélkörét. A partnerség része a közös fejlesztési és pályázati lehetőségek vizsgálata, illetve szakmai workshopok szervezése is.

Kiemelt fókusz az innováció, különösen az AI-alapú, robotikai és dróntechnológiák üzleti alkalmazása, ahol a Pensum humánerőforrás-tapasztalata és az Őrmester technológiai kompetenciái egészíthetik ki egymást. A vállalatok vezetői szerint a megállapodás lehetőséget ad arra, hogy olyan új, mindkét iparágat érintő megoldások szülessenek, amelyek hosszú távon versenyelőnyt teremtenek.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ