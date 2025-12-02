  • Megjelenítés
Befektetés

Stratégiai együttműködésre lép a Pensum Group és az Őrmester

Portfolio
A Pensum Group és az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. stratégiai együttműködést kötött azért, hogy erősítsék piaci jelenlétüket és hatékonyabban reagáljanak a munkaerőpiac és a biztonságtechnikai szektor változásaira - olvasható a közleményben.

A két tőzsdei vállalat az üzleti, fejlesztési, innovációs és tőkepiaci tapasztalatok megosztásával, valamint szolgáltatásaik kölcsönös ajánlásával szeretne szinergiákat teremteni és bővíteni ügyfélkörét. A partnerség része a közös fejlesztési és pályázati lehetőségek vizsgálata, illetve szakmai workshopok szervezése is.

Kiemelt fókusz az innováció, különösen az AI-alapú, robotikai és dróntechnológiák üzleti alkalmazása, ahol a Pensum humánerőforrás-tapasztalata és az Őrmester technológiai kompetenciái egészíthetik ki egymást. A vállalatok vezetői szerint a megállapodás lehetőséget ad arra, hogy olyan új, mindkét iparágat érintő megoldások szülessenek, amelyek hosszú távon versenyelőnyt teremtenek.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most ismét fontos üzenetet küldött a sztárbefektető
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility