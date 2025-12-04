Elképesztő csúcsok közelében a hedge fundok kockázatvállalása - Nem tartanak az összeomlástól?

A nagy prime brókerek friss adatai szerint a részvénypiaci hedge fundok tőkeáttétele minden eddiginél magasabb szintek közelében jár, ahogyan az AI-vezérelt raliban adósságfedezetű stratégiákkal igyekeznek növelni a hozamokat. A fokozódó kockázatvállalás a felügyelet figyelmét is egyre inkább felkelti, hiszen egy piaci korrekció alkalmával a magas tőkeáttétel gyorsan felerősítheti a veszteségeket.

A nagy globális prime brókerek szerint a részvényeket long és short alapon kereskedő hedge fundok közel rekord tőkeáttétellel működnek, és adósságfedezetű stratégiákkal próbálják felpörgetni a hozamokat az AI-láz által fűtött piacokon. A hitelből finanszírozott stratégiák az ágazat méretének és összetettségének növekedésével párhuzamosan terjedtek, ami növeli a sérülékenységet: egy hirtelen korrekció súlyos veszteségekhez vezethet az iparágban és a szélesebb piacon is.

"A könyveinkben a tőkeáttétel a történelmi csúcsok közelében jár" – mondta John Schlegel, a JPMorgan pozicionálási elemzésekért felelős vezetője.

A Goldman Sachs, a JPMorgan és a Morgan Stanley – a legnagyobb globális prime brókerek – által összeállított adatok szerint a részvényfókuszú long/short hedge fundok hozamnövelésre használt tőkeáttétele bankonkénti bontásban is minden idők csúcsa közelében van, és tovább emelkedik. (Ezeket a jelentéseket az elmúlt hetekben egy szűk ügyfélkörnek küldték ki, amelyekbe a Reuters betekintést kapott.)

A Goldman prime brókeri adatai szerint novemberben az Egyesült Államokban a hedge fundok bruttó és nettó tőkeáttétele egyaránt nőtt.

A globális bruttó tőkeáttétel – amely a befektetői pénzt és a kereskedési pozíciókat is tartalmazza – a könyvállományuk közel háromszorosán, 285,2%-on állt.

Ez az év eleje óta mintegy 12,4 százalékpontos emelkedés, és minden idők rekordja közelében van. Ez praktikusan azt jelenti, hogy átlagosan minden 100 dollár befektetői tőkére nagyjából 300 dollárnyi long és short pozíció jutott. Az amerikai részvénykiválasztó alapok tőkeáttétele hároméves csúcsra ért.

A JPMorgan november végi kimutatása szerint a bruttó tőkeáttétel 297,9%-ra emelkedett, ami ötéves csúcs, és közel a történelmi rekordhoz. A kvantitatív és a többstratégiás alapok tőkeáttétele a hónap végén átlagosan 645,3%, illetve 444,3% volt.

A Morgan Stanley prime brókeri csapata december 1-jén azt írta a jegyzetében: az amerikai hedge fundok bruttó tőkeáttétele több mint kétszeres, és az elmúlt 15 évben csupán az idő 1%-ában volt ennél magasabb.

Három hedge fund menedzser és egy prime brókeri vezető a Reutersnek azt mondta, hogy a bankok magasabb tőkeáttételt biztosítanak, ha a hedge fundok vételi és eladási ügyleteiket kiegyenlítik. A hedge fund források szerint legalább tízszeres tőkeáttételt kaptak, ami történelmi csúcs közeli szint.

A tőkeáttétel növekedése egybeesik a kockázatvállalási kedv fennmaradásával több stratégiában is, noha az AI-hoz köthető buborékfélelmek nemrég eladási hullámot váltottak ki a technológiai részvényekben.

Az S&P 500 indexe év eleje óta 16,1%-kal, a technológiai túlsúlyú Nasdaq-100 pedig 21,6%-kal emelkedett.

"Novemberben idén a második legnagyobb ütemű globális részvényvásárlás valósult meg, főként long pozíciók bővítésével. Ez a nettó és bruttó tőkeáttételt is megemelte" – írta a UBS a november 27-én kiadott ügyféljegyzetében.

A pénzügyi felügyeletek – a Federal Reserve (Fed) szervezeteitől a Nemzetközi Fizetések Bankjáig (BIS) – fokozott figyelemmel követik az alapok tőkeáttétel-használatát.

A tőkeáttétel felerősíti a nyereségeket és a veszteségeket – mondta Michael Oliver Weinberg, hedge fund befektető és a Tokiói Természettudományi Egyetem alapítványának különleges tanácsadója:

Ha sok nagy alap ugyanazt a pozíciót tartja jelentős méretben, kényszerlikvidálásnál mindenki egyszerre rohanna az ajtó felé, miközben kevesen állnának a másik oldalon. Ez komoly piaci mozgásokat okozhat.

Az elmúlt évtizedben a tőkeáttételes stratégiák mindennapossá váltak, az ágazat ugyanis sokkal gyorsabban bővült, mint a vagyonkezelési szektor többi része. A Goldman – az ügyfelei könyveiben lévő pozíciók alapján – úgy becsüli, hogy a többstratégiás alapok adják a részvényekben kezelt hedge fund vagyon bruttó piaci értékének nagyjából egyharmadát: 2010-ben 91 milliárd dollárnyi vagyont kezeltek, 2025-re pedig mintegy 428 milliárd dollárt.

Bár a többstratégiás alapok az egész iparág mindössze 10%-át teszik ki, méretük és jelentősen magasabb tőkeáttételük miatt nagyjából ugyanannyit kereskednek amerikai részvényekkel, mint a részvénykiválasztók, az eseményfókuszú és a kvantitatív alapok – írta a Goldman prime brókeri üzletága egy külön jegyzetben.

Ugyanakkor a bankárok és iparági szakértők nem tartanak túlzottan a jelenlegi tőkeáttételi szintektől, rámutatva, hogy a hitelből finanszírozott fogadások eddig többnyire bejöttek.

A Morgan Stanley szerint a globális hedge fundok november végéig átlagosan valamivel több mint 11%-ot hoztak idén.

Szakértők kiemelik, hogy a nagy többstratégiás hedge fundoknál jellemzően szigorú kockázatkezelés működik, ami segíti őket a stresszes időszakok átvészelésében. "A tőkeáttétellel kapcsolatban érdemes szem előtt tartani, hogy az iparág fejlődésével az ügyfelek egyre jobban monitoroznak és fedeznek bizonyos kockázatokat, és megosztják likviditásukat" – mondta Schlegel.

Novemberben a long/short alapok a technológiai részvények nagy eladási hulláma ellenére 1,1%-os nyereséget értek el – írta a Goldman december 1-jei ügyféljegyzete. Ezzel felülteljesítették az összes vezető részvényindexet, köztük az S&P 500-at, amely a hónapot lényegében stagnálva zárta. A Nasdaq Composite-index több mint 1,5%-ot esett, míg a Dow Jones 0,3% fölött emelkedett.

A teljesítményt az egyedi részvénypozíciók, az egészségügyi fókuszú befektetések, az amerikai kitettség és a zsúfolt pozíciók mozgása hajtotta – áll a Goldman jegyzetében.

Az egészségügyi szektor zsinórban hatodik hónapja járult hozzá pozitívan a hozamokhoz: novemberben 7%-ot emelkedett, az év elejétől november végéig pedig közel 30%-ot.

November nyertesei közé tartoztak a szisztematikus és a kvantitatív alapok is, nagyjából 3,7%-os emelkedéssel, ami március óta a legjobb havi teljesítményük. A short pozíciókhoz és az egészségügyi szektorhoz kapcsolódó kitettség is támogatta a hozamokat.

Az AI-hoz kötődő buborékfélelmek által kiváltott szélesebb technológiai eladási hullám viszont nyomta a technológiai, média- és távközlési (TMT) fókuszú alapok teljesítményét, amelyek novemberben 0,8%-kal estek. A kifeszített értékeltségek miatti aggodalmak ellenére a részvénykiválasztók zsinórban negyedik hónapja növelték kitettségüket az amerikai TMT-szektorban.

A hedge fundok már a harmadik hónapban egyhuzamban bizonyultak optimistának az észak-amerikai részvények iránt, miközben az európai részvényeket hét hónapja nem látott gyorsasággal adták el. A fejlett ázsiai piacokon is folytatták a trade-eket: Japánban long pozíciókat vettek fel, Hongkongban pedig short pozíciókat zártak – közölte a Goldman.

Forrás: Reuters

