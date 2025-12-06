Most dől el közel 300 ezer forintnyi ingyenpénz sorsa – Így tudod még villámgyorsan bezsebelni

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Vészesen közeleg az év vége, így már kevesebb mint egy hónapjuk maradt a megtakarítóknak arra, hogy megszerezzék a lehető legnagyobb összegű öngondoskodási célú állami támogatást. Mutatjuk, mik azok a lépések, amelyeket feltétlenül érdemes megtenni, hogy el ne vesszen az akár 280 ezer forintnyi "ingyenpénz".

Év vége mindig kiemelt fontosságú időszak a megtakarítók számára: ilyenkor özönlik a legtöbb pénz a széles rétegek által használt öngondoskodási célú megtakarításokba (például egészségpénztári, nyugdíjpénztári számlákra, nyugdíjbiztosításokba), sőt, a kevésbé elterjedt, de szintén komoly adóelőnyöket biztosító NYESZ esetében is érdemes ilyenkor időt szánni a megfontolt döntéshozatalra.

Most érdemes lépni, nehogy elússzon az ingyenpénz

A minden év végén lezajló hatalmas "hajrá" apropója, hogy

a támogatott megtakarításokra járó 20%-os adó-visszatérítés összegét a naptári évben teljesített befizetések alapján számítják.

Ezáltal úgy lehet maximalizálni a megszerzett állami támogatás összegét, ha valaki még az aktuális évben – legkésőbb decemberben – elhelyezi a megtakarítási számláján a céljainak és élethelyzetének megfelelő lehető legnagyobb, rendelkezésre álló összeget.

Az öngondoskodási célú állami támogatás 4 megtakarítási formát érint, ezek

az egészség- és önsegélyező pénztárak (max. 150 ezer forint/év),

az önkéntes nyugdíjpénztárak (max. 150 ezer forint/év),

a nyugdíjbiztosítások (max. 150 ezer forint/év),

és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (max. 100 ezer forint/év).

A támogatás összege az adott naptári évben teljesített befizetések összegének 20%-a, de nem haladhatja meg a fenti limiteket. Így kiszámítható, hogy az egészségpénztárak és nyugdíjpénztárak esetében évi 750 ezer forint, a nyugdíjbiztosításoknál évi 650 ezer forint, a NYESZ esetében pedig évi 500 ezer forint befizetéssel lehet megszerezni a maximális állami támogatást.

A támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallásban megjelölt (az esetek nagy többségében automatikusan kitöltött) számlaszámra utalja az adóbevallás benyújtását követő 30 napon belül.

Aki például 2025. április 30-án adta be a 2024. évi adóbevallását, ő már 2025. május 30-án megkaphatta a NAV-tól a 2024-ben teljesített befizetései után járó utalás(oka)t.

Az állami támogatást a személyi jövedelemadóból fizeti vissza a NAV a megtakarítónak, ezért csak azok részesülhetnek ilyen támogatásban, akik fizetnek SZJA-t. Kiesnek például a támogatott körből a 25 év alatti fiatalok, a 4 vagy több gyermekes anyák, a katás vállalkozók, sőt azok is, akik a családi adókedvezménynek köszönhetően visszakapják az összes személyi jövedelemadójukat. Az anyák bővülő adómentességének öngondoskodási piacra gyakorolt várható hatásairól itt írtunk részletesen.

Közel 300 ezer forintot lehet visszaszerezni a befizetett adóból

Fontos tudni, hogy a támogatás halmozható, de nem korlátlanul:

egy megtakarító egy évben mindösszesen legfeljebb 280 ezer forintot kaphat vissza,

azaz például egy maximálisan kihasznált egészségpénztári (150 ezer forint) és nyugdíjbiztosítási (130 ezer forint) támogatással "kimerül a keret", és kifejezetten adó-visszatérítési célzattal már nem érdemes ugyanabban az évben például NYESZ-re is befizetni. (További fontos szempont, hogy az egészségpénztárakra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra közösen is 150 ezer forint a támogatás limitje.)

A 280 ezer forintnyi támogatást összesen évi 1,4 millió forint (kb. havi 117 ezer forint) díjfizetéssel lehet megszerezni, ez a bérekhez viszonyítva meglehetősen magas összeg, azaz a limit a magyar megtakarítók relatíve kis hányadát érinti.

Röpködtek idén a milliárdok, rengetegen kaptak támogatást

A NAV által közölt adatok szerint 2025-ben 771 ezer önkéntes nyugdíjpénztári- és egészségpénztári tag igényelt adójóváírást, összesen 42,1 milliárd forintot, ennek nagyobbik részét, 26,7 milliárd forintot a nyugdíjpénztári tagok kapták. A megelőző évhez képest a pénztártagok 5,4 milliárd forinttal (kb. 15%-kal) több támogatásban részesülhettek.

A második legnépszerűbbnek a nyugdíjbiztosítások bizonyultak, itt 413 ezren igényeltek támogatást, összesen 24,78 milliárd forint értékben, ez 2,92 milliárd forintos emelkedés (+13%) a megelőző évhez képest.

A NYESZ-tulajdonosok 44 ezren igényeltek adó-visszatérítést, 3,1 milliárd forint összértékben, ez 730 millió forinttal több (+31%) a tavalyi összegnél.

A megtakarítók részére ténylegesen kiutalt támogatás idén 69,97 milliárd forint volt a NAV adatai szerint, ez 1 millió 72 ezer fő között oszlott meg,

azaz fejenként átlagosan 65 300 forint körüli állami támogatásról beszélhetünk. Tavaly 60,88 milliárd forintot utalt az állam 1 millió 33 ezer megtakarítónak, azaz egy fő átlagosan 58 900 forint körüli támogatásban részesült. Ebből éves összevetésben 11% körüli növekedés adódik.

Öngondoskodási célú adójóváírások mértéke 2024-2025. Megtakarítás típusa 2024 adójóváírás (mrd Ft) 2025 adójóváírás (mrd Ft) 2024 jogosultak (ezer fő) 2025 jogosultak (ezer fő) Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak (nyugdíj-, egészség-, önsegélyező) 36,65 42,09 746 771 Nyugdíjbiztosítás 21,86 24,78 392,43 413,1 Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) 2,37 3,1 33,33 43,9 Ténylegesen kiutalt adójóváírás* és a jogosultak száma** összesen 60,879 69,967 1033,412 1072,3 *A jogszabály által biztosított maximum figyelembevételével. **Minden érintett magánszemély csak egyszer szerepel, függetlenül attól, hogy esetleg több jogcímen is érvényesített kedvezményt. Forrás: NAV, Grantis, Portfolio

Melyik nyugdíjcélú megtakarítást érdemes választani?

Annak, aki azon gondolkodik, melyik nyugdíjcélú megtakarítást érdemes választani, összeszedtük a legfontosabb érveket és ellenérveket:

1. Önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP)

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy:

kifejezetten alacsony költségekkel működik, így a félretett pénzekből és az elért befektetési hozamokból a lehető legtöbb megmarad a megtakarítók zsebében,

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt),

ez a legkényelmesebb megtakarítási forma, hiszen gyakorlatilag csak készen kapott, aktívan kezelt portfóliókat vehetünk igénybe, ezért nehéz mellényúlni,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (ami, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek, ugyanis ezzel időskori önmagunktól vesszük el a pénzt),

sőt, átmeneti jelleggel 2025-ben akár az eddigi teljes nyugdíjpénztári megtakarításunkat is felvehetjük lakáscélra (a 2024. szeptemberi egyenleg alapján), és lehetséges, hogy később is megmarad ez a lehetőség,

a munkáltató befizetése is gyarapíthatja a félrerakott vagyont.

Hátránya, hogy:

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá a pénzhez, maximum tagi kölcsön formájában, ami jelentős plusz költségeket jelenthet (kivéve persze a lakáscélú felhasználás kiskapuját),

a hozzáértő befektetőknek nincs nagy mozgásterük, az elérhető portfóliók meglehetősen bekorlátozzák a lehetőségeket, sőt, egyes pénztáraknál nem is elérhető nagy részvénysúlyt alkalmazó portfólió – holott a hosszú távon kiemelkedő hozamoknak a tapasztalat szerint éppen ez lehetne az alapja.

2. Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítás előnye, hogy:

széles a befektetési mozgástér, akár 10-20 különféle eszközalapból is összeállítható a tetszőleges súlyozású, egyéni preferenciákhoz igazodó portfólió,

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát lehet választani, mint például a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés, a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

egységes, MNB által jóváhagyott költségmutatók (TKM) és európai KID-dokumentumok segítenek átlátni ezeket a termékeket.

Hátránya pedig:

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk,

ha rövid idő után felmondjuk a szerződést, a tőke 80-100%-át is elbukhatjuk (és a már igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten is vissza kell fizetnünk),

a tanácsadó, akinek a zsebébe vándorol a kezdeti költség jelentős része, sok esetben nem lesz ott húsz év múlva is mellettünk, hogy a megtakarítási időtartam során mindvégig támogassa a döntéshozatalt.

Nem árt tudni, hogy a nyugdíjbiztosításnál kétféle megtakarítási forma érhető el:

befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és

garanciákkal működő (vegyes).

Előbbinél eszközalapok (kvázi befektetési alapok) közt kell válogatnia az ügyfélnek, míg utóbbinál a biztosító fekteti be a megtakarításunkat (kockázatkerülő eszközökbe, jellemzően állampapírba) és valamekkora garantált (nem különösebben magas) hozamot is fizet rá.

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ)

A NYESZ előnye, hogy:

itt a legszélesebb a befektetési eszközök választéka, hiszen nemcsak befektetési jegyeket, hanem kötvényeket, részvényeket, egyéb egzotikusabb befektetéseket is választhatunk,

ha jól használjuk, ez a legolcsóbb megtakarítási forma,

ha rövid távon fel kell törnünk a számlát, itt szenvedjük el a legalacsonyabb veszteséget.

Hátránya, hogy:

a széles választék a pénzügyileg kevésbé jártas ügyfeleknek zavarba ejtő lehet,

a 20 százalékos adójóváírás maximális mértéke itt a legalacsonyabb (100 ezer forint, 2020 előtt nyugdíjba vonulók számára 130 ezer forint),

öröklés esetén az adójóváírásra való jogosultság elvész.

Az adózásra is érdemes ügyelni

Az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások (NYESZ, nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár) adóelőnyei nem csupán az adójóváírásból tevődnek össze: ha lejáratig tartjuk őket, adómentesek is, így megspóroljuk többek közt a befektetési alapok, részvények, egyes kötvények, betétek hozamára fizetendő 15%-os kamatadót, valamint újabban a 13%-os szochót is.

Ha viszont lejárat előtt feltörjük ezeket a termékeket, előfordulhat, hogy adóznunk kell, az alábbi paramétereknek megfelelően:

Egészségpénztári megtakarítás laptopra is? Igen!

Az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozásában 2025. július 1-től több, igen kedvező változás történt.

Eltörölték az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási időlimitet, azaz nem kell többé fél évet várni a befizetést követően a megtakarítás felhasználása előtt, hanem a befizetést követően az egészségpénztári egyenleg önsegélyező célokra is azonnal felhasználható. A gyermekek beiskolázási támogatásának keretein belül újabban "digitális taneszközökre", például laptopra, asztali számítógépre is fordítható az egészségpénztári megtakarítás.

Az egészségpénztári megtakarítás egyszerűen megragadva egy olyan megtakarítási számla, amelyre a befizetések után 20% adóvisszatérítés kapható (a támogatás maximuma évi 150 ezer forint), de az egyenleget csak meghatározott célokra lehet elkölteni. A támogatott célok közé főként egészségmegőrzéssel és gyógyulással kapcsolatos kiadások sorolhatók: a legtöbben gyógyszervásárlásra vagy magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételére költik a számlájukon lévő pénzeket.



Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az úgynevezett kiegészítő önsegélyező szolgáltatások keretein belül például lakáshitel-törlesztésre is fordítható az egészségpénztári megtakarítás. Az egészségpénztárakra vonatkozó szabályozás ugyanis számos olyan önsegélyező szolgáltatást nevesít, amelyek nem feltétlenül az egészséghez kötődnek, hanem más speciális élethelyzetekben nyújthatnak támogatást az öngondoskodóknak.

Az egészségpénztári tagoknak ugyancsak érdemes résen lenniük év végén:

az egy évre járó maximum 150 ezer forintos állami támogatást évi 750 ezer forint befizetésével szerezhetik meg.

A statisztikák szerint a befizetést sokan az utolsó hetekre hagyják, ezzel nincs is semmi gond, de azzal vigyázni kell, hogy még idén beérkezzen a befizetés a pénztárhoz, máskülönben elúszhat az adó-visszatérítés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

