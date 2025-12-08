Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken

A JPMorgan Chase stratégái figyelmeztetnek:
a részvénypiaci emelkedés megtörhet a Fed közelgő kamatcsökkentése után, amikor a befektetők elkezdhetik a profitrealizálást.
A piacok 92%-os valószínűséggel árazzák, hogy az amerikai jegybank szerdán csökkenteni fogja a kamatlábakat. A döntéshozók elmúlt hetekben tett pozitív nyilatkozatai nyomán folyamatosan erősödtek ezek a várakozások, ami segítette a részvénypiacok emelkedését.
A befektetők kísértést érezhetnek arra, hogy az év végéig realizálják nyereségüket, ahelyett, hogy további kitettséget vállalnának
- írta a Mislav Matejka által vezetett csapat egy elemzésben. "A kamatcsökkentés már teljesen beárazott, és a részvények visszatértek a csúcsokra."
A JPMorgan stratégái középtávon továbbra is optimisták, szerintük a lazább monetáris politika támogatni fogja a részvénypiacokat. A visszafogott olajárak, a lassuló bérnövekedés és az enyhülő amerikai vámpolitika pedig lehetővé teszi a Fed számára, hogy lazítson a monetáris politikán anélkül, hogy inflációt gerjesztene.
A JPMorgan elemzői szerint
2026-ban további részvénypiaci emelkedést hozhat a kereskedelmi bizonytalanság csökkenése,
Kína gazdasági kilátásainak javulása, az euróövezet magasabb költségvetési kiadásai és a mesterséges intelligencia gyors amerikai elterjedése.
Matejka korábban is figyelmeztetett az amerikai részvénypiaci rali megtorpanására a Fed szeptemberi kamatcsökkentése után. Az index azóta volatilis volt, mielőtt az elmúlt hetekben ismét emelkedésnek indult a decemberi kamatvágással kapcsolatos új optimizmus közepette.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Hatalmas áttörés a közel-keleti olajbirodalomban – Most dől el a kriptopiac jövője?
Jól érzi ott magát a meghatározó kriptotőzsde.
Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése
Borús helyzetképet fest a szakember.
Milyen vámháború? Hatalmas mérföldkőhöz ért Kína
A gazdaságot nem érdeklik a vámok.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet
Erre erősödik az euró.
Döntött az MNB: nem nyúl a legnagyobb bankok egyedi tőkepuffereihez
Maradnak a százalékok.
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Vegyes elmozdulások.
Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!
Mit érdemes most tenni?
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!