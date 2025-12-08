Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken

A JPMorgan Chase stratégái figyelmeztetnek:

a részvénypiaci emelkedés megtörhet a Fed közelgő kamatcsökkentése után, amikor a befektetők elkezdhetik a profitrealizálást.

A piacok 92%-os valószínűséggel árazzák, hogy az amerikai jegybank szerdán csökkenteni fogja a kamatlábakat. A döntéshozók elmúlt hetekben tett pozitív nyilatkozatai nyomán folyamatosan erősödtek ezek a várakozások, ami segítette a részvénypiacok emelkedését.

A befektetők kísértést érezhetnek arra, hogy az év végéig realizálják nyereségüket, ahelyett, hogy további kitettséget vállalnának

- írta a Mislav Matejka által vezetett csapat egy elemzésben. "A kamatcsökkentés már teljesen beárazott, és a részvények visszatértek a csúcsokra."

A JPMorgan stratégái középtávon továbbra is optimisták, szerintük a lazább monetáris politika támogatni fogja a részvénypiacokat. A visszafogott olajárak, a lassuló bérnövekedés és az enyhülő amerikai vámpolitika pedig lehetővé teszi a Fed számára, hogy lazítson a monetáris politikán anélkül, hogy inflációt gerjesztene.

A JPMorgan elemzői szerint

2026-ban további részvénypiaci emelkedést hozhat a kereskedelmi bizonytalanság csökkenése,

Kína gazdasági kilátásainak javulása, az euróövezet magasabb költségvetési kiadásai és a mesterséges intelligencia gyors amerikai elterjedése.

Matejka korábban is figyelmeztetett az amerikai részvénypiaci rali megtorpanására a Fed szeptemberi kamatcsökkentése után. Az index azóta volatilis volt, mielőtt az elmúlt hetekben ismét emelkedésnek indult a decemberi kamatvágással kapcsolatos új optimizmus közepette.

