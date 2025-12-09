  • Megjelenítés
 
Itt a 2026-os szuperlista: hatalmas hozamot várnak a profik ennél a 3 részvénynél

Közeleg 2026, a profi befektetők és elemzők pedig sorra teszik meg azzal kapcsolatos tétjeiket, hogy mely részvények lehetnek az új esztendő nagy nyertesei. Ezúttal a Goldman Sachs elemzői mutattak 3 olyan papírt, amelyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Lássuk a listát!

Ugyan még maradt pár eldönteni való kérdés, például, hogy mi lesz a kamatokkal Amerikában, illetve, hogy ki lesz a Federal Reserve új elnöke Jerome Powell után, de már javában érkeznek a nagyobbnál nagyobb hozamlehetőséggel kecsegtető befektetési ötletek a profi befektetőktől.

Mostani elemzésünkben 3 részvényt mutatunk be,

ezek közül az egyik közel 80 százalékot is emelkedhet a következő hónapokban.

