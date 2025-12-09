Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde világába való belépés sokszor félelmetesnek tűnik, de valójában csak egy jól felépített rendszer, amit meg lehet érteni. Ha tudod, mit keress és hogyan mozogj, a befektetés nem csak izgalmas, hanem jövedelmező kaland is lehet.
Előadásunkon végigvezetünk a legfontosabb lépéseken, hogy ne érjenek meglepetések, és már az első lépésektől magabiztosan tudd kezelni a befektetéseidet.
Miről lesz szó?
-
A tőzsde alapjai: Mit is jelent valójában a tőzsde, hogyan működik, és miért érdemes vele foglalkozni?
-
Befektetési formák: Részvények, ETF-ek, kötvények – melyik milyen kockázattal és lehetőségekkel jár?
- Kockázatkezelés: Hogyan minimalizáld a veszteségeket és védd meg a befektetésed?
-
Stratégiák kezdőknek: Rövid- és hosszútávú befektetések, valamint az infláció elleni védekezés módszerei.
-
Adózás és jogi tudnivalók: Mire figyelj, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések?
-
Tippek és trükkök: Hogyan kerüld el a gyakori hibákat és optimalizáld a befektetési döntéseidet?
Online előadásunk segít megérteni a tőzsde alapjait, és biztos alapokat ad a tudatos, okos befektetéshez. Ha érdekel a téma, várunk szeretettel, ahol még mélyebbre ásunk és konkrét kérdésekre is választ adunk!
Időpont: 2025. december 10. 18:00 - 18:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
