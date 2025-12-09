  • Megjelenítés
Olyan mesterterv készül, amitől komoly löketet kapna a brit gazdaság
Olyan mesterterv készül, amitől komoly löketet kapna a brit gazdaság

Az egymásra épülő szakpolitikai reformok akár 220 milliárd fonttal növelhetnék a befektetéseket az Egyesült Királyságban a következő évtizedben – derül ki a Legal & General megbízásából készült elemzésből. Az Oxford Economics kutatása szerint a változtatások teljes körű végrehajtása 2035-re tartósan 0,7 százalékkal emelné a brit GDP-t - írja a Financial Times. A reformok egyik meghatározó eleme lehet a Mansion House-egyezmény, melynek keretein belül a legnagyobb nyugdíjalapok önkéntesen vállalták, hogy hazai befektetésekbe helyezik a kezelt vagyonuk meghatározott arányát.

A Legal & General négy, már folyamatban lévő kormányzati reform hatásait vizsgálta, és két további, egyelőre csak javaslatként létező intézkedést is modellezett. Az előbbi csoportba tartozik a Mansion House-megállapodás, amelyben 17 nyugdíjszolgáltató vállalta, hogy 2030-ig alapjaik legalább 5 százalékát brit magánpiaci befektetésekbe irányítják. Ide sorolható még a helyi önkormányzati nyugdíjrendszer reformja is, valamint a tervezési szabályok átalakítása, amely a lakásépítési beruházásokat támogatná egy gyorsabb és hatékonyabb engedélyezési rendszerrel.

A két új, egyelőre csak elképzelt javaslat egyike az automatikus megtakarítási beléptetéshez (auto-enrolment) kapcsolódó nyugdíjbefizetések arányának fokozatos – hat év alatt történő – 12 százalékra emelése, a másik pedig a Solvency UK szabályozási keret továbbfejlesztése a hosszú távú befektetések ösztönzése érdekében.

António Simões, a Legal & General vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a nyugdíjvagyon kulcsszerepet játszhat a gazdasági növekedés felpörgetésében. A több mint 3000 milliárd fontnyi hosszú távú megtakarításból már viszonylag szerény átcsoportosítás is finanszírozhatná a szükséges lakásépítéseket, infrastrukturális beruházásokat és az innovációt.

A nyereség világos, ha a kormány, a befektetők és az iparág felvállalja a kihívást: egy ellenállóbb, versenyképesebb gazdaság, ahol a hosszú távú megtakarítások a hosszú távú jólétet szolgálják

- vélekedik Simões.

A teljes potenciált feltételező forgatókönyv szerint az L&G úgy látja, hogy

ezek az intézkedések együttesen akár 220 milliárd fontnyi többletberuházást is mozgósíthatnak, ami 0,7 százalékkal növelheti a GDP-t,

és 8,8 milliárd fonttal emelheti a költségvetési bevételeket 2035-ig.

Egy visszafogottabb forgatókönyv esetén – amikor a reformokat nem teljes körűen hajtják végre, vagy más tényezők rontják az Egyesült Királyság befektetési környezetét – a jelentés szerint a reformok még így is 0,5 százalékkal növelhetik a GDP-t, és 5,3 milliárd fonttal emelhetik az állami bevételeket.

Alex Stewart, az Oxford Economics igazgatóhelyettese azt mondta: „Ez a kutatás megmutatja, milyen jelentős gazdasági hozzájárulásra képes egy olyan átfogó reformcsomag, amely a nyugdíj- és biztosítási szektort arra ösztönzi, hogy tőkét irányítson az Egyesült Királyságba. Kulcsfontosságú, hogy ennek megvalósulása a következő évek beruházási lehetőségeinek kínálatától függ.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

