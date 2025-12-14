  • Megjelenítés
Fokozódik a feszültség a piacokon, válságtanácskozást tartottak Szöulban
Fokozódik a feszültség a piacokon, válságtanácskozást tartottak Szöulban

Dél-Korea pénzügyminisztere vasárnap rendkívüli értekezletet tartott a pénzügyi és devizapiacok legfrissebb fejleményeiről, valamint a lehetséges kormányzati válaszlépésekről.

Ku Jun-csol miniszter a jegybank, a pénzügyi felügyeleti szervek, valamint a jóléti és a kereskedelmi minisztériumok vezető tisztviselőivel egyeztetett. A tárca az ülésről további részleteket nem hozott nyilvánosságra.

A dél-koreai von pénteken már a negyedik egymást követő kereskedési napon gyengült, és

április 9. óta nem látott mélypontra, 1479,9 von/dollár árfolyamig esett.

Forrás: Reuters

