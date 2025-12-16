Fájdalmas ütést kaptak a magyar befektetési alapok, az év legrosszabb száma érkezett

November végén 20 238 milliárd forintot kezeltek a magyar befektetési alapok, ez 35 milliárd forintos emelkedés a megelőző hónap értékéhez képest – derül ki a BAMOSZ által közölt legfrissebb statisztikákból. Ez rendkívül lassú növekedési tempót jelez, ezt megelőzően idén 87 milliárd forint volt a leggyengébb havi adat – most ennek is alig 40%-a jött össze, az első tíz havi átlagos (231 milliárdos) emelkedéshez viszonyítva pedig alig 15%-ot termelt a legutóbbi hónap.
A felettébb gyenge teljesítményt elsősorban a novemberi tőzsdei lejtmenet, illetve a forinterősödés okozta,
de tőkevonzás szempontjából is az év második legrosszabb hónapját hagytuk magunk mögött. Egy hónap alatt nettó értelemben 69,7 milliárd forint áramlott a BAMOSZ által nyilvántartott befektetési alapokba, ez kevesebb mint fele az első tíz hónap átlagos havi adatának (147 milliárd forintnak).
A 69,7 milliárdos nettó tőkebeáramlásból és a 35 milliárd forintos állománynövekedésből adódik, hogy a negatív hozamok novemberben közel 35 milliárd forinttal csökkentették a befektetési alapok kezelt vagyonát.
Novemberben a legjobb hozamokat az árupiaci alapok befektetői tehették zsebre, a Portfolio becslése szerint múlt hónapban 3,5%-ot kerestek az aranyba, ezüstbe és más árupiaci termékekbe fektető alapok. Emellett még az ingatlan- és pénzpiaci alapok voltak képesek enyhe pozitív hozamra,
míg a kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, vegyes- és részvényalapok rendre kisebb mínusszal zárták a hónapot.
A hónap folyamatai eredményeképpen november végén a kötvényalapokban 6153 milliárd forintot tartottak a befektetők, második helyen az év nagy nyertesének tekinthető abszolút hozamú alapok szerepeltek 3416 milliárd forinttal, a dobogó harmadik helyét pedig a vegyes alapok szerezték meg, itt 3211 milliárd forintnyi vagyont tart nyilván a BAMOSZ. Az ingatlanalapok 2120 milliárd forinttal, a részvényalapok 1655 milliárd forinttal zárták a hónapot, pénzpiaci alapokban pedig aránylag keveset, 414 milliárd forintot tartanak a befektetők.
Az egyes alapkategóriákban természetesen eltérő dinamikák mutatkoztak:
- A pénzpiaci alapok vagyona 2,4%-kal csökkent,
- a kötvényalapok 0,3%-os vagyoncsökkenést szenvedtek el,
- a vegyes alapok 0,3%-kal növekedtek,
- a részvényalapok 1%-kal nőttek,
- a tőkevédett alapok elvesztettek 2,8%-ot,
- az abszolút hozamú alapok 1,5%-kal gyarapodtak,
- az ingatlanalapoknál 0,2%-os vagyoncsökkenés következett be,
- az árupiaci alapok vagyona pedig egyetlen hónap alatt 10,9%-kal emelkedett.
