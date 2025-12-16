Fájdalmas ütést kaptak a magyar befektetési alapok, az év legrosszabb száma érkezett

Novemberben kis mértékben, 35 milliárd forinttal emelkedett a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon mennyisége, ez alapján rendkívül gyenge hónapról beszélhetünk, az első tíz hónap átlagos havi emelkedésének (231 milliárd forintnak) most alig egyheted része jött össze. Egy hónap alatt nettó értelemben 70 milliárd forintért vásároltak befektetési jegyeket a magyarok, a legnépszerűbbnek az abszolút hozamú alapok bizonyultak nettó 63 milliárd forintnyi tőkebeáramlással, ezzel szemben a tőkevédett alapokból 19 milliárd forintot kivontak a befektetők. A legnagyobb vagyonnövekedést az árupiaci alapok produkálták, egy hónap alatt közel 11%-kal nőtt a kezelt vagyon ebben a kategóriában.

November végén 20 238 milliárd forintot kezeltek a magyar befektetési alapok, ez 35 milliárd forintos emelkedés a megelőző hónap értékéhez képest – derül ki a BAMOSZ által közölt legfrissebb statisztikákból. Ez rendkívül lassú növekedési tempót jelez, ezt megelőzően idén 87 milliárd forint volt a leggyengébb havi adat – most ennek is alig 40%-a jött össze, az első tíz havi átlagos (231 milliárdos) emelkedéshez viszonyítva pedig alig 15%-ot termelt a legutóbbi hónap.

A felettébb gyenge teljesítményt elsősorban a novemberi tőzsdei lejtmenet, illetve a forinterősödés okozta,

de tőkevonzás szempontjából is az év második legrosszabb hónapját hagytuk magunk mögött. Egy hónap alatt nettó értelemben 69,7 milliárd forint áramlott a BAMOSZ által nyilvántartott befektetési alapokba, ez kevesebb mint fele az első tíz hónap átlagos havi adatának (147 milliárd forintnak).

A 69,7 milliárdos nettó tőkebeáramlásból és a 35 milliárd forintos állománynövekedésből adódik, hogy a negatív hozamok novemberben közel 35 milliárd forinttal csökkentették a befektetési alapok kezelt vagyonát.

Novemberben a legjobb hozamokat az árupiaci alapok befektetői tehették zsebre, a Portfolio becslése szerint múlt hónapban 3,5%-ot kerestek az aranyba, ezüstbe és más árupiaci termékekbe fektető alapok. Emellett még az ingatlan- és pénzpiaci alapok voltak képesek enyhe pozitív hozamra,

míg a kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, vegyes- és részvényalapok rendre kisebb mínusszal zárták a hónapot.

A hónap folyamatai eredményeképpen november végén a kötvényalapokban 6153 milliárd forintot tartottak a befektetők, második helyen az év nagy nyertesének tekinthető abszolút hozamú alapok szerepeltek 3416 milliárd forinttal, a dobogó harmadik helyét pedig a vegyes alapok szerezték meg, itt 3211 milliárd forintnyi vagyont tart nyilván a BAMOSZ. Az ingatlanalapok 2120 milliárd forinttal, a részvényalapok 1655 milliárd forinttal zárták a hónapot, pénzpiaci alapokban pedig aránylag keveset, 414 milliárd forintot tartanak a befektetők.

Az egyes alapkategóriákban természetesen eltérő dinamikák mutatkoztak:

A pénzpiaci alapok vagyona 2,4%-kal csökkent,

a kötvényalapok 0,3%-os vagyoncsökkenést szenvedtek el,

a vegyes alapok 0,3%-kal növekedtek,

a részvényalapok 1%-kal nőttek,

a tőkevédett alapok elvesztettek 2,8%-ot,

az abszolút hozamú alapok 1,5%-kal gyarapodtak,

az ingatlanalapoknál 0,2%-os vagyoncsökkenés következett be,

az árupiaci alapok vagyona pedig egyetlen hónap alatt 10,9%-kal emelkedett.

