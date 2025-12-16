  • Megjelenítés
FONTOS Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Milliárdos amerikai terv borította ki a tulajdonosokat – zuhanásba kezdett a Korea Zinc
Befektetés

Milliárdos amerikai terv borította ki a tulajdonosokat – zuhanásba kezdett a Korea Zinc

Portfolio
Több mint 13 százalékkal esett a Korea Zinc árfolyama kedden, miután a cég legnagyobb tulajdonosi csoportja jelezte, hogy ellenzi az amerikai vegyesvállalat létrehozását, amely jelentősen felhígítaná részesedését - tudósított a Cnbc. Az új létesítmény évente mintegy 540 ezer tonna kritikus és stratégiai nyersanyag előállítására lenne képes, a teljes körű kereskedelmi üzem pedig várhatóan 2029-re készül el.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A világ legnagyobb cinkfeldolgozójaként számon tartott Korea Zinc részvényei hétfőn még közel 26 százalékkal emelkedtek, amikor a vállalat bejelentette a 7,4 milliárd dolláros, Tennessee államban megvalósuló kohóberuházást. A kereskedés végére azonban az árfolyamnyereség nagy része elolvadt, így a napot már csak mintegy 5 százalékos pluszban zárták.

A legnagyobb részvényesi szövetség, az MBK Partners magántőkealap és a Jungphung (YoongPoong) konglomerátum alkotta csoport

bírósági végzésben akarja megakadályoztatni az új részvények kibocsátását.

Állításuk szerint a konstrukció valódi célja az, hogy Csoj Junbom elnök megőrizze befolyását a vállalat irányítása felett.

Még több Befektetés

Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását

Vallottak a profik: ebben a 4 részvényben most bőven van fantázia!

Wizz Air: Ez már a valódi fordulat?

A megállapodás szerint egy közös vállalat jön létre a Tennessee-ben épülő kohó megvalósítására, amelyben a Pentagon 40 százalékos tulajdonrészt szerez. A Korea Zinc 1,9 milliárd dollár értékben bocsát ki új részvényeket, amelyeket az amerikai kormány irányítása alatt álló vegyesvállalat, valamint meg nem nevezett amerikai befektetők vásárolnak meg, és ezzel összesen 10 százalékos részesedést szereznek a dél-koreai cégben.

Az új részvények kibocsátása a Jungphung–MBK szövetség tulajdoni hányadát a jelenlegi mintegy 44 százalékról a 30+ százalékos sávba csökkentené. Ezzel párhuzamosan Csoj Junbom és az amerikai kormányhoz köthető befektetők együttes részesedése a 40 százalékos szint közelébe emelkedne.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter közlése szerint

2026-tól az Egyesült Államok elsőbbségi hozzáférést kapna a Korea Zinc megnövelt globális termeléséhez.

Az új létesítmény évente mintegy 540 ezer tonna kritikus és stratégiai nyersanyag előállítására lenne képes, a teljes körű kereskedelmi üzem pedig várhatóan 2029-re készülne el. A projekt illeszkedik az Egyesült Államok azon törekvésébe, hogy Kínától független, megbízható partneri hálózatot építsen ki a kritikus ásványi anyagok piacán.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility