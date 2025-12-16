Milliárdos amerikai terv borította ki a tulajdonosokat – zuhanásba kezdett a Korea Zinc

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A világ legnagyobb cinkfeldolgozójaként számon tartott Korea Zinc részvényei hétfőn még közel 26 százalékkal emelkedtek, amikor a vállalat bejelentette a 7,4 milliárd dolláros, Tennessee államban megvalósuló kohóberuházást. A kereskedés végére azonban az árfolyamnyereség nagy része elolvadt, így a napot már csak mintegy 5 százalékos pluszban zárták.

A legnagyobb részvényesi szövetség, az MBK Partners magántőkealap és a Jungphung (YoongPoong) konglomerátum alkotta csoport

bírósági végzésben akarja megakadályoztatni az új részvények kibocsátását.

Állításuk szerint a konstrukció valódi célja az, hogy Csoj Junbom elnök megőrizze befolyását a vállalat irányítása felett.

A megállapodás szerint egy közös vállalat jön létre a Tennessee-ben épülő kohó megvalósítására, amelyben a Pentagon 40 százalékos tulajdonrészt szerez. A Korea Zinc 1,9 milliárd dollár értékben bocsát ki új részvényeket, amelyeket az amerikai kormány irányítása alatt álló vegyesvállalat, valamint meg nem nevezett amerikai befektetők vásárolnak meg, és ezzel összesen 10 százalékos részesedést szereznek a dél-koreai cégben.

Az új részvények kibocsátása a Jungphung–MBK szövetség tulajdoni hányadát a jelenlegi mintegy 44 százalékról a 30+ százalékos sávba csökkentené. Ezzel párhuzamosan Csoj Junbom és az amerikai kormányhoz köthető befektetők együttes részesedése a 40 százalékos szint közelébe emelkedne.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter közlése szerint

2026-tól az Egyesült Államok elsőbbségi hozzáférést kapna a Korea Zinc megnövelt globális termeléséhez.

Az új létesítmény évente mintegy 540 ezer tonna kritikus és stratégiai nyersanyag előállítására lenne képes, a teljes körű kereskedelmi üzem pedig várhatóan 2029-re készülne el. A projekt illeszkedik az Egyesült Államok azon törekvésébe, hogy Kínától független, megbízható partneri hálózatot építsen ki a kritikus ásványi anyagok piacán.

Címlapkép forrása: Portfolio

