Létfontosságú figyelmeztetés jött a nyugdíjpénzekről, ez most rengeteg megtakarítót érint
Létfontosságú figyelmeztetés jött a nyugdíjpénzekről, ez most rengeteg megtakarítót érint

Portfolio
Már csak néhány nap maradt a 150 ezer forintos (sőt egyes esetekben közel 300 ezer forintos) szja-visszatérítés megszerzésére – hívja fel a figyelmet a Pénztárszövetség. A szakmai szervezet figyelmeztet: 2025 utolsó napjaiban még be lehet lépni valamelyik önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztárba, a meglévő tagok pedig eseti befizetést teljesíthetnek az állami támogatás maximalizálása érdekében.
Mind többen ismerik fel az öngondoskodás jelentőségét hazánkban, immár több mint kétmillióan élvezik a nyugdíj- vagy egészségpénztári tagság előnyeit, azoknak pedig, akik még csak fontolgatják a belépést, érdemes mielőbb dönteniük, hogy kihasználhassák az szja-visszatérítés lehetőségét – figyelmeztet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).

Az inflációt jelentősen meghaladó tavalyi teljesítmény után idén is pozitív reálhozamot produkáltak a nyugdíjpénztárak. A kockázatosabb portfóliók első tizenegy havi hozameredményei bőven kétszámjegyűek, a közepes portfóliók hozamai pedig átlagosan közelítik a 10 százalékos eredményt, így a Pénztárszövetség várakozásai szerint 2025-ben legalább 5 százalékos reálhozamot biztosítanak a nyugdíjpénztárak a tagoknak.

– emelte ki Mohr Lajos, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnöke. A vezető azt is hozzátette: az egészségpénztárak piacán idén még a tavalyi kiemelkedő évet is meghaladó ütemben nőhet mind a taglétszám, mind az öngondoskodásra szánt befizetések mennyisége.

Ahhoz, hogy egy megtakarító a lehető legtöbb adó-visszatérítést megkaphassa, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot.

Ennek a 20 százaléka – de maximum 150 ezer forint– járhat vissza a személyi jövedelemadóból.

Természetesen a 750 ezer forintnál kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adó-visszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani. Azok, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak.

A Pénztárszövetség viszont arra is figyelmeztet, hogy akik valamilyen okból nem fizetnek szja-t – például a 25 éven aluliak, a 30 év alatti anyák vagy a családi adókedvezményben részesülők –, értelemszerűen nem élhetnek az szja-visszatérítéssel.

Az adó-visszatérítés igénybevételéhez a pénztártagoknak először is az idei befizetéseiket kell ellenőrizniük. Ha szükséges és van is rá módjuk, érdemes ezt minél inkább kiegészíteniük, lehetőleg elérve a 750 ezres limitet. Azoknak pedig, akik még egyik pénztárban sem rendelkeznek tagsággal, de más forrásból tudnak valamennyi pénzt, vagy akár 750 ezer forintot átcsoportosítani, az öngondoskodási céljaikhoz és a pénzügyi terveikhez leginkább illeszkedő kasszát célszerű most kiválasztaniuk.

Minderre még mindig maradt néhány nap: az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adó-visszatérítésre jogosítsanak.

Az adó-visszatérítés jövőre, a tavaszi szja-bevallási szezon után érkezik majd a bevallás során megnevezett nyugdíj-, illetve egészségpénztári számlára – írja a Pénztárszövetség.

A NAV adatai alapján 2025-ben közel 1,1 millió fő részesült öngondoskodási célú adójóváírásban, a kiutalt támogatás összértéke pedig megközelítette a 70 milliárd forintot.

Öngondoskodási célú adójóváírások mértéke 2024-2025.
Megtakarítás típusa 2024 adójóváírás (mrd Ft) 2025 adójóváírás (mrd Ft) 2024 jogosultak (ezer fő) 2025 jogosultak (ezer fő)
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak (nyugdíj-, egészség-, önsegélyező) 36,65 42,09 746 771
Nyugdíjbiztosítás 21,86 24,78 392,43 413,1
Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) 2,37 3,1 33,33 43,9
Ténylegesen kiutalt adójóváírás* és a jogosultak száma** összesen 60,879 69,967 1033,412 1072,3
*A jogszabály által biztosított maximum figyelembevételével. **Minden érintett magánszemély csak egyszer szerepel, függetlenül attól, hogy esetleg több jogcímen is érvényesített kedvezményt. Forrás: NAV, Grantis, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

