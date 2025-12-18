  • Megjelenítés
Cégeknek is megnyitotta a SingleMarketet az OTP
Befektetés

Portfolio
December 16-ával a vállalati ügyfeleknek is hozzáférhetővé tette a nyáron elindított új befektetési platformját az OTP Bank.
A SingleMarketen elérhető befektetések között a befektetési jegyeket, a részvényeket, az ETF-eket és a tőzsdei certifikátokat említi a bank közleménye, hozzátéve: a platformmal nemcsak a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse (Xetra) papírjai érhetők el, hanem kedvező árfolyamú devizaváltást is biztosít több mint 30 devizapárban.

A vállalati ügyfelek számára az OTP Alapkezelő és OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt nyilvános, nyílt végű alapok befektetési jegyei is elérhetők a platformon, és a befektetési döntéseket rendszeresen frissülő piaci ajánlásokkal és célárfolyamokkal is támogatja a szolgáltatás. Ha egy cég részéről többen is használnák a felületet, beállítható pusztán olvasási jogosultság is, míg a teljeskörű használathoz kereskedési jogosultságra van szükség.

A bank közleménye szerint a jövőben tovább bővülhet a platform: a BÉT és a Xetra termékkínálatát a későbbiekben további külföldi piacok egészítik majd ki.

