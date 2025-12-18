Durva jóslat érkezett: ennyibe kerülhet az arany és az olaj 2026-ban, mindenki meglepődhet

A Goldman Sachs csütörtökön közzétett elemzésében arra számít, hogy
az arany ára 2026 decemberéig 14 százalékkal, unciánként 4900 dollárra emelkedik.
A bank szerint a jegybankok tartósan erős aranykereslete, valamint az amerikai jegybank (Fed) várható kamatcsökkentései egyaránt felfelé hajtják majd a nemesfém árát. Az arany csütörtökön 4334,93 dolláron forgott unciánként.
A réz piacán a Goldman Sachs 2026-ban árfolyam-konszolidációra számít, tonnánként átlagosan 11 400 dolláros szinten.
A bank szerint a réz továbbra is a kedvenc ipari fémjük, különösen hosszú távon. Ezt elsősorban az erősödő villamosítás hajtja, amely a globális rézkereslet közel felét adja, és tartós keresletnövekedést vetít előre. Közben a rézbányászat egyedi kínálati korlátokkal küzd. A londoni tőzsdén a háromhónapos réz 11 721,50 dolláron állt tonnánként, miután a múlt héten történelmi csúcsot ért el – teszi hozzá a Reuters.
Az olajpiacon a bank további árcsökkenésre számít: a Brent 2026-os átlagára 56, a WTI-é 52 dollár lehet hordónként.
A Goldman Sachs szerint az árak mélypontja 2026 közepén várható. Ezt követően, a negyedik negyedévben már emelkedő pálya jöhet, ahogy a piac elkezdi beárazni a 2027 második felére várt kínálati hiányt.
A bank 2028 végére a Brent esetében 80, a WTI-nél 76 dolláros hordónkénti árral számol.
A földgáz terén a Goldman Sachs 2026-ra 29, 2027-re pedig 20 eurós megawattóránkénti TTF-árat vár Európában. Az amerikai gázárak előrejelzésük szerint ugyanebben az időszakban 4,60, illetve 3,80 dollár körül alakulhatnak millió BTU-nként.
Az amerikai árampiacon a Goldman Sachs a tartalékkapacitás további csökkenésére figyelmeztet. A gyorsan növekvő energiaigény és a szénerőművek bezárása ugyanis gyorsabban halad, mint a megújuló és gáztüzelésű erőművi kapacitások bővülése. A bank szerint emiatt jelentősen magasabb árak, sőt áramkimaradások is fenyegethetnek, különösen azokon a területeken, ahol az adatközpontok koncentrálódnak. Megjegyzik: az összes amerikai adatközpont 72 százaléka a megyék mindössze 1 százalékában található.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
