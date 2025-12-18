Gigantikus adatközpontüzlet bukott meg az utolsó pillanatban

A Financial Times értesülései szerint a Blue Owl az Oracle-lel tárgyalt egy 1 gigawattos létesítmény finanszírozásáról a michigani Saline Townshipben, amelyet az OpenAI használt volna.
A megállapodás a lap szerint azért hiúsult meg, mert a befektetőket aggasztotta az Oracle növekvő eladósodottsága és jelentős mesterségesintelligencia-beruházásai.
A hír más mesterségesintelligencia-tematikájú részvényeket is lehúzott: a Broadcom árfolyama 4, az Nvidia 3, az AMD 5, a CoreWeave pedig 7 százalékkal esett.
Egy, a Blue Owlhoz közel álló, névtelenséget kérő forrás szerint a cég valóban vizsgálta a projektet, ám végül a kedvezőtlen hitelfeltételek és a visszafizetési struktúra miatt hátrált meg. Aggályaikat tovább erősítette, hogy a helyi politikai viszonyok késedelmet okozhattak volna az építkezésben. A forrás hozzátette: a Blue Owl továbbra is részt vesz két másik Oracle-adatközpont fejlesztésében.
Az Oracle később reagált a Financial Times cikkére, és közölte, hogy a michigani projekt az ütemtervnek megfelelően halad, a Blue Owl pedig nem vett részt a végső tőketárgyalásokban.
Fejlesztési partnerünk, a Related Digital több ajánlattevő közül választotta ki a legalkalmasabb befektetőt, ami ebben az esetben nem a Blue Owl volt
– mondta Michael Egbert, az Oracle szóvivője.
A Related Digital szóvivője, Natalie Ravitz határozottan cáfolta, hogy a Blue Owl visszalépett volna. Elmondása szerint az építkezés a jövő év első negyedévében kezdődhet meg, és a projekt mögött áll Gretchen Whitmer michigani kormányzó támogatása is.
Az Oracle részvényei mintegy 50 százalékkal kerültek lejjebb a szeptemberben elért, 345,72 dolláros történelmi csúcshoz képest.
