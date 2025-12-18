Gigantikus adatközpontüzlet bukott meg az utolsó pillanatban

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Financial Times értesülései szerint a Blue Owl az Oracle-lel tárgyalt egy 1 gigawattos létesítmény finanszírozásáról a michigani Saline Townshipben, amelyet az OpenAI használt volna.

A megállapodás a lap szerint azért hiúsult meg, mert a befektetőket aggasztotta az Oracle növekvő eladósodottsága és jelentős mesterségesintelligencia-beruházásai.

A hír más mesterségesintelligencia-tematikájú részvényeket is lehúzott: a Broadcom árfolyama 4, az Nvidia 3, az AMD 5, a CoreWeave pedig 7 százalékkal esett.

Egy, a Blue Owlhoz közel álló, névtelenséget kérő forrás szerint a cég valóban vizsgálta a projektet, ám végül a kedvezőtlen hitelfeltételek és a visszafizetési struktúra miatt hátrált meg. Aggályaikat tovább erősítette, hogy a helyi politikai viszonyok késedelmet okozhattak volna az építkezésben. A forrás hozzátette: a Blue Owl továbbra is részt vesz két másik Oracle-adatközpont fejlesztésében.

Az Oracle később reagált a Financial Times cikkére, és közölte, hogy a michigani projekt az ütemtervnek megfelelően halad, a Blue Owl pedig nem vett részt a végső tőketárgyalásokban.

Fejlesztési partnerünk, a Related Digital több ajánlattevő közül választotta ki a legalkalmasabb befektetőt, ami ebben az esetben nem a Blue Owl volt

– mondta Michael Egbert, az Oracle szóvivője.

A Related Digital szóvivője, Natalie Ravitz határozottan cáfolta, hogy a Blue Owl visszalépett volna. Elmondása szerint az építkezés a jövő év első negyedévében kezdődhet meg, és a projekt mögött áll Gretchen Whitmer michigani kormányzó támogatása is.

Az Oracle részvényei mintegy 50 százalékkal kerültek lejjebb a szeptemberben elért, 345,72 dolláros történelmi csúcshoz képest.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ