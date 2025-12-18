  • Megjelenítés
Kilőttek a kannabiszrészvények!
Befektetés

Kilőttek a kannabiszrészvények!

Portfolio
Emelkedtek a kannabiszipari vállalatok részvényei a mai amerikai tőzsdenyitást követően, miután arra spekulálnak a befektetők, hogy Donald Trump amerikai elnök rendeletben enyhítheti a marihuánára vonatkozó szövetségi szabályozást.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

látványos erősödésbe kezdtek a kannabiszszektor részvényei,

miután a befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy Donald Trump elnök elnöki rendelettel lazíthat a marihuánára vonatkozó szövetségi szabályozási kereteken.

A szabályozási vita középpontjában a kannabisz átsorolása áll. A jelenlegi tervek szerint a növényt kevésbé veszélyes szerként kategorizálnák, ami 1970 óta a legjelentősebb változást jelentené az amerikai marihuána-politikában.

Az átsorolás önmagában nem tenné legálissá a kannabiszt, de csökkenthetné a vállalatok adóterheit, felgyorsíthatná a tudományos kutatásokat, megkönnyítené a szabványosított gyógyszerfejlesztést, és javíthatná a tőkéhez való hozzáférést.

Még több Befektetés

VIG Alapkezelő: 10-15 százalékot emelkedhet a közép-európai részvénypiac egy esetleges békekötés után

Szédületes aukciós világrekord született a design tárgyak kategóriájában

Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett

A Tilray árfolyama közel 17 százalékkal emelkedett, a Canopy Growth több mint 19 százalékos pluszban áll.

cgc

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility