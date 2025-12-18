Kilőttek a kannabiszrészvények!

Emelkedtek a kannabiszipari vállalatok részvényei a mai amerikai tőzsdenyitást követően, miután arra spekulálnak a befektetők, hogy Donald Trump amerikai elnök rendeletben enyhítheti a marihuánára vonatkozó szövetségi szabályozást.

látványos erősödésbe kezdtek a kannabiszszektor részvényei,

miután a befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy Donald Trump elnök elnöki rendelettel lazíthat a marihuánára vonatkozó szövetségi szabályozási kereteken.

A szabályozási vita középpontjában a kannabisz átsorolása áll. A jelenlegi tervek szerint a növényt kevésbé veszélyes szerként kategorizálnák, ami 1970 óta a legjelentősebb változást jelentené az amerikai marihuána-politikában.

Az átsorolás önmagában nem tenné legálissá a kannabiszt, de csökkenthetné a vállalatok adóterheit, felgyorsíthatná a tudományos kutatásokat, megkönnyítené a szabványosított gyógyszerfejlesztést, és javíthatná a tőkéhez való hozzáférést.

A Tilray árfolyama közel 17 százalékkal emelkedett, a Canopy Growth több mint 19 százalékos pluszban áll.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

