Befektetők, figyelem: megjött az eladási jelzés a tőzsdéken!

Olyan jelzés érkezett most a tőzsdéken, ami okkal bizonytalaníthatja el a befektetőket: itt az ideje az eladásnak? Nézzük meg közelebbről a helyzetet.

Kifejezetten erős éve van a tőzsdéknek világszerte, mindhárom vezető amerikai részvényindex nagyot emelkedett idén.

Az elmúlt hetekben viszont nagyon úgy tűnt, hogy megérkezett a bizonytalanság a tőkepiacokra, mégpedig a korábbi sztárbefektetésnek számító AI területén szólaltak meg a vészjósló hangok.

Most pedig a Bank of America szakértői tetézik a bajt: