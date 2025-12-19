Befektetők, figyelem: megjött az eladási jelzés a tőzsdéken!

Kifejezetten erős éve van a tőzsdéknek világszerte, mindhárom vezető amerikai részvényindex nagyot emelkedett idén.
Az elmúlt hetekben viszont nagyon úgy tűnt, hogy megérkezett a bizonytalanság a tőkepiacokra, mégpedig a korábbi sztárbefektetésnek számító AI területén szólaltak meg a vészjósló hangok.
Most pedig a Bank of America szakértői tetézik a bajt:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés