Harminc múzeumnak adja át kortárs műgyűjteményét a Magyar Nemzeti Bank

A hír nem igazán váratlan; az, hogy valami történni fog az MNB gyűjteményével, azóta „benne volt a levegőben”, mióta Varga Mihály hivatalba lépésekor jelezte, hogy vezetése alatt a jegybank figyelmét az alapvető feladataira kívánja összpontosítani. Ennek szellemében döntött a jegybank úgy, hogy az elmúlt években felépített kortárs képzőművészeti gyűjteményét az eddigiektől eltérő keretek között hasznosítja. Mint a jegybankelnök fogalmazott, fontosnak tartották, hogy a művek művészi értékéhez társadalmi hasznosság is kapcsolódjon, azaz az alkotások elérhetők legyenek a nagyközönség számára. (A művek egy része eddig a Magyar Nemzeti Bank épületében volt látható, más részüket raktárban őrizték.) A széleskörű elérhetőségből természetesen a műveket létrehozó művészek is profitálnak, de a nagyközönségen és a művészeken túl az ügylet nyertese a jegybank is, amely ezzel az aktussal fontos társadalmi célok megvalósítását segíti.
Varga Mihály felidézte, hogy sem a műtárgyvásárlás, sem a megvásárolt művek múzeumi kihelyezése nem számít újdonságnak a jegybank történetében; már a pénzintézet 1924-es megalapítását követően is vásároltak műtárgyakat kincsképző céllal, illetve az épület berendezésére – így jött létre egy mintegy 300 tételt számláló, a két világháború közti időszak magyar művészetét reprezentáló kollekció. A nemzet, az ország szempontjából is fontos műalkotások beszerzésére irányuló Értéktár programot pedig a jövőben is folytatni kívánják, ennek keretében már eddig is szoros együttműködés alakult ki a jegybank és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria között. A jegybanki gyűjtemény harmadik komponense a mintegy 100 művész mára már 1427 alkotását számláló kortárs kollekció, ami most a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galériába, illetve 29 vidéki, képzőművészeti profillal (is) rendelkező múzeumba kerül kihelyezésre egy 5 évre szóló letéti szerződés keretében. Varga Mihály és Baán László egyaránt hangsúlyozták, hogy a távolabbi cél azoknak a kereteknek a kialakítása, amik lehetővé teszik, hogy a művek a közgyűjteményekben végleges otthonra leljenek.
Baán László kiemelte, hogy a most megkötött megállapodás kortárs gyűjteményeik olyan mértékű gyarapítását teszi lehetővé a múzeumok számára, amilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa. Elmondta, hogy a letéteményezés két lépcsőben valósult meg: az MNB a kortárs gyűjteményt a Szépművészeti Múzeum – MNG-nek adta át, a múzeum pedig, miután az átadott művek mintegy 10%-át beillesztette saját gyűjteményébe, a fennmaradó 90%-ot „egy már lezajlott konszenzuális folyamat keretében” továbbadta a 29 vidéki múzeumnak. A gyakorlatban ez úgy valósult meg, hogy minden múzeum összeállította a saját kívánságlistáját – ami az érintett intézmények lehetőségeinek függvényében tartalmazhatott csak néhány művet, de akár száznál is többet – majd közösen döntöttek azoknak a műveknek a sorsáról, amiket többen is szerettek volna saját gyűjteményükben látni. Ezt a munkát Vizi Katalin, a debreceni MODEM igazgatója koordinálta, és a MODEM lesz a helyszíne annak a „best of”-jellegű kiállításnak is, ami a jövő év első negyedévében a kihelyezett munkák legjavából ad majd válogatást. A 29 vidéki múzeum a tervek szerint ugyancsak a jövő év elején kapja meg a náluk elhelyezendő munkákat.
Címlapkép forrása: Liget Budapest, Műtárgy.com
