Igazat adott a Kúria az MNB-nek: jogos volt a Primus Trust elleni 300 milliós bírság
Portfolio
A Kúria felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartotta a jogerős másodfokú ítéletet, amely szerint az MNB a jogszabályoknak megfelelően hozta meg határozatát a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben, és szabott ki rá ezért 300 millió forint piacfelügyeleti bírságot. A bizalmi vagyonkezelő éveken át jelentős összegű pénzkölcsönöket nyújtott üzletszerűen, engedély nélkül. További jogorvoslatnak nincs helye - írja közleményében a jegybank.

A Kúria hatályában fenntartotta a – korábbi, a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó jogerős – másodfokú bírósági ítéletet, amely értelmében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogszerűen, megalapozottan hozta meg határozatát a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-vel (Primus Trust) szemben lefolytatott piacfelügyeleti eljárásában, 2023 áprilisában - hívja fel a figyelmet az MNB.

A legfelsőbb bírói testület nem fogadta el a felperes Primus Trustnak a döntés jogszerűtlen voltára hivatkozó érveit.

Visszaigazolta, hogy a bizalmi vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó engedélyén túlterjeszkedve üzletszerűen – rendszeresen, nyereségszerzés végett, és előre egyedileg meg nem határozott ügyletek keretében – végzett engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenységet - fogalmazott közleményében a felügyelet.

Az MNB vizsgálata előzőleg megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket több tíz milliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként. A társaság mindezt üzletszerűen folytatta, és az érintett kölcsönügyletek nem minősültek (az MNB engedélye nélkül is végezhető) csoportfinanszírozásnak. A Primus Trust ugyanakkor nem rendelkezett a felügyelet engedélyével pénzügyi szolgáltatási, ezen belül pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzésére - hívta fel a figyelmet a jegybank.

A bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán és családi vagyonok hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának eszköze. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelők felett a jegybank nem lát el üzleti megbízhatósági (prudenciális), illetve fogyasztóvédelmi felügyeletet. Az MNB ugyanakkor bármely gazdasági társasággal, magánszeméllyel szemben indíthat piacfelügyeleti vizsgálatot, ha azoknál jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja merülne fel.

A feltárt jogsértés miatt az MNB 2023 áprilisában azonnali hatállyal megtiltotta a Primus Trust számára az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzését, és – a jogsértés súlyához igazodó –

300 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot szabott ki vele szemben.

A határozattal szemben a Primus Trust által kezdeményezett jogorvoslati eljárás végérvényesen lezárult - fogalmazott a felügyelet.

