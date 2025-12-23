  • Megjelenítés
Állampapír-befektetők, figyelem: jön az új MÁP Plusz és FixMÁP
Portfolio
Közzétette az Államadósság-kezelő Központ az új MÁP Plusz és FixMÁP sorozatok kibocsátásáról szóló nyilvános ajánlattéttelt, január elején indul az értékpapírok értékesítése.

A tájékoztatás szerint

  • a Magyar Állampapír Plusz 300 milliárd forint összegben meghirdetett, 2031. február 27-én lejáró 2031/M1 sorozatának és a
  • a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 500 milliárd forint összegben meghirdetett, 2031. január 23-án lejáró 2031/Q1 sorozatának

a kibocsátási kezdőnapja egyaránt 2026. január 6-a lesz.

A kamat változatlan, vagyis

a MÁP Plusz lépcsős, 6,50-7,50% között emelkedő fix kamatozást követ (öt évig tartva évi 7% az éves hozam), a FixMÁP pedig fix évi 7% kamatot kínál.

Az értékesítés 2026. január 5. és 2026. március 31. között zajlik majd, az új MÁP Plusz 2027. február 27-étől évente, a FixMÁP 2026. április 23-ától három havonta fizet majd kamatot.

Az októbertől megújult lakossági állampapírok kondíciói
Tulajdonság FixMÁP MÁP Plusz BMÁP PMÁP
Futamidő 5 év 5 év 6 év 10 év
Kamatozás típusa fix fix, sávos változó változó
Kamatfizetés pénzben papírban pénzben pénzben
Kamatfizetés gyakorisága negyedévente évente negyedévente évente
Kamatbázis - - 3 hónapos DKJ- aukció átlaghozama infláció
Kamatprémium (induló) - - 0,75% 0,10%
Hűségprémium - - az utolsó két évben 0,25% -
Induló éves kamat 7,00% (EHM: 7,18%) 6,50–7,50% (EHM: 6,97%) 6,85% 6,00%
Értékesítési korlát (millió Ft) 250 50 250 25
Kibocsátás gyakorisága negyedévente negyedévente évente évente
Kamatfizetés után 5 napig 100%-on visszaváltható - évente - -
Forrás: ÁKK, Portfolio
