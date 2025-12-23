Állampapír-befektetők, figyelem: jön az új MÁP Plusz és FixMÁP

Közzétette az Államadósság-kezelő Központ az új MÁP Plusz és FixMÁP sorozatok kibocsátásáról szóló nyilvános ajánlattéttelt, január elején indul az értékpapírok értékesítése.

A tájékoztatás szerint

a Magyar Állampapír Plusz 300 milliárd forint összegben meghirdetett, 2031. február 27-én lejáró 2031/M1 sorozatának és a

a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 500 milliárd forint összegben meghirdetett, 2031. január 23-án lejáró 2031/Q1 sorozatának

a kibocsátási kezdőnapja egyaránt 2026. január 6-a lesz.

A kamat változatlan, vagyis

a MÁP Plusz lépcsős, 6,50-7,50% között emelkedő fix kamatozást követ (öt évig tartva évi 7% az éves hozam), a FixMÁP pedig fix évi 7% kamatot kínál.

Az értékesítés 2026. január 5. és 2026. március 31. között zajlik majd, az új MÁP Plusz 2027. február 27-étől évente, a FixMÁP 2026. április 23-ától három havonta fizet majd kamatot.

Az októbertől megújult lakossági állampapírok kondíciói Tulajdonság FixMÁP MÁP Plusz BMÁP PMÁP Futamidő 5 év 5 év 6 év 10 év Kamatozás típusa fix fix, sávos változó változó Kamatfizetés pénzben papírban pénzben pénzben Kamatfizetés gyakorisága negyedévente évente negyedévente évente Kamatbázis - - 3 hónapos DKJ- aukció átlaghozama infláció Kamatprémium (induló) - - 0,75% 0,10% Hűségprémium - - az utolsó két évben 0,25% - Induló éves kamat 7,00% (EHM: 7,18%) 6,50–7,50% (EHM: 6,97%) 6,85% 6,00% Értékesítési korlát (millió Ft) 250 50 250 25 Kibocsátás gyakorisága negyedévente negyedévente évente évente Kamatfizetés után 5 napig 100%-on visszaváltható - évente - - Forrás: ÁKK, Portfolio

