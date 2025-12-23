Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak! (TOP 10 sztori - 9.)

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az eszméletlen inflációnak "köszönhetően" eszméletlen kamatok érkeztek

Az évezred egyik legizgalmasabb évének ígérkezett az idei a magyar állampapírok piacán, lévén 2025-ben fizették ki a rekordnagyságú kamataikat a Prémium Magyar Állampapír-sorozatok. A 2022-ben kezdődő, 2023-ban tetőző inflációs sokk hatására a befektetők őrületes mennyiségben zsákoltak be az inflációkövető kamatozású papírokból, hiszen ezek biztosították a legerősebb védelmet a fogyasztói árak valóságos felrobbanása ellen.

A Prémium Magyar Állampapírok éves kamata a kamatperiódus kezdetét megelőző naptári év átlagos inflációjához igazodik: 2023-ban 17,6% volt a hazai átlagos infláció, ez az érték lett a PMÁP-ok kamatbázisa a 2024-ben induló, 2025-ben végződő egy éves kamatperiódusban.

Ráadásul a kamatbázis fölött akár 1,5 százalékpont kamatprémiumot is fizetnek ezek a lakossági kötvények, így jöttek létre az akár 19,1%-ra rúgó, idén esedékes állampapírkamatok.

TOP 10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Több mint 1200 milliárd forintnyi kamatot tettek zsebre a magyar háztartások

A magyar befektetők részéről kifejezetten tudatos döntéshozatalnak lehettünk tanúi, a jókora kamatokra áhítozva rengeteg pénzt, a 2024-es csúcson több mint 7100 milliárd forintot tartottak inflációkövető állampapírban a háztartások. 2025-ben ezek a befektetések mind kamatot fizettek, sőt, több nagy összegű tőkelejáratra is sor került. A Portfolio számításai szerint mintegy 1244 milliárd forint kamatot fizetett ki a magyar állam a PMÁP-pal rendelkező befektetők részére, ezenkívül 473 milliárd forintnyi tőkekifizetésre is sor került a 2025-ben lejáró papírokhoz kapcsolódóan.

Ehhez jött hozzá a nem lejáró sorozatokból kiáramló tőke:

az év első 11 hónapjában nettó értelemben – azaz az új vásárlások összegével korrigálva – 2708 milliárd forint áramlott ki a Prémium Magyar Állampapírokból.

A kamatokat, a tőkelejáratokat és a nettó visszavásárlásokat együttesen számítva 4425 milliárd forintnyi PMÁP-kifizetés ment végbe idén januártól novemberig.

A vonzóbb papírok "kannibalizálták" a piacot, a PMÁP-pénzek alig fele maradt mozdulatlan

A magyarok tehát megköszönték a kézhez kapott, közel 20%-os kamatokat, de ezt követően a nem lejáró tőkét sem feltétlenül hagyták PMÁP-ban, hiszen a 2025-ben induló kamatperiódusokban az inflációkövető papírok kamata nagyot csökkent: legjobb esetben is 5,2%-os kamatozásra váltottak. Márpedig a legmagasabb kamatú versenytársak ennél jóval kedvezőbb, néha 7%-ot is meghaladó kamatokat kínáltak, gondoljunk akár a Bónusz Magyar Állampapírra, akár az eleve népszerű, de októbertől még jobban felturbózott Fix Magyar Állampapírra.

Így aztán – kisebb részben a tőkelejáratok, nagyobb részben a visszavásárlások hatására – az év eleji 6961 milliárd forintról november végéig 3780 milliárd forintra esett a Prémium Magyar Állampapírok együttes állománya,

ez szűk egy év alatt 46%-os csökkenést jelent. (A folyamat nagyban hasonlított a Magyar Állampapír Plusz "kárára" történő portfólióátrendezésre, a "szuperállampapírból" 2022 második felétől kezdődően áramlott ki nagy mennyiségű tőke, amely elsősorban az akkoriban sokkal vonzóbb PMÁP-ban találta meg a helyét.)

Ha csak a 2025 év elején már létező (azaz nem idén kibocsátott) és mindmáig forgalomban lévő (azaz idén nem lejáró) inflációkövető állampapírokat nézzük, akkor 11 hónap alatt összesen 6487 milliárdról 3750 milliárd forintra történő (kb. 42%-os) állománycsökkenésről beszélhetünk. Fontos észrevenni, hogy az egyes sorozatokból nem egyenlő arányból áramlott ki a pénz, például a 2033/I sorozatszámú papírból az állomány közel 73%-a távozott, ezzel szemben a 2026/I PMÁP-ból kevesebb mint 17%-ot vásároltattak vissza a befektetők.

Az állampapírok piacán belüli rotációból elsődlegesen a Fix Magyar Állampapír, másodlagosan a Bónusz Magyar Állampapír profitált, a nagy PMÁP-kamatfizetéseket követő napokban menetrendszerűen óriási sebességgel zúdult a pénz az idei slágerpapírokba. A FixMÁP-állomány ennek (is) hatására az év eleji 1017 milliárdos szintről 3488 milliárd forintra növekedett, míg a BMÁP 1209 milliárd forintról 2072 milliárd forintra nőtt. (Sőt, utóbbi jóval magasabban is járt, de ezt visszavetette egy nagy őszi tőkelejárat.)

Az MNB azt is konkrétan kiszámolta, hogy mekkora volt az a tőkebeáramlás, amelyet kifejezetten a PMÁP-pénzesőnek köszönhettek az idei év legnépszerűbb magyar állampapírjai. A jegybank szakértői szerint az inflációkövető kötvényekből az első félévben kizúduló ezermilliárdokból 25%-nyi részt a FixMÁP, 16%-nyit pedig a BMÁP tudott bevonzani, és további 9% áramolhatott még egyéb állampapírba, például diszkont kincstárjegyekbe. (Az alábbi számok csak az első félév történéseit képezik le.)

A befektetési alapok nem nyertek akkorát, mint szerettek volna

A befektetési alapok szintén nagy reményeket fűztek az évhez, de a jelek szerint az állampapírokból kiáramló pénzek a vártnál kevésbé jelentek meg ezen a piacon. A 2023 júniusi, a szociális hozzájárulási adó kiterjesztése által hajtott rendkívüli sebességű tőkebeáramlást természetesen irreális lett volna megismételni, de meglepő módon még a 2023-as és 2024-es értékesítési számokat is alulmúlták a befektetési alapok. Panaszra azért így sincsen okuk, az idei év első 11 hónapjában 1541 milliárd forintnyi nettó értékesítést könyvelhettek el. Megjegyzendő, hogy a magyarok nemcsak belföldi, hanem külföldi alapokat is vásárolhatnak, ennek figyelembevételével magasabb értékesítési számok adódnak.

Az MNB idén ősszel publikált megtakarítási jelentése azt is feltárta, hogy a PMÁP-ból felszabaduló pénzek kb. 10%-át fektették befektetési alapokba és részvényekbe a háztartások. Ezen (valamint a fentebb bemutatott állampapír-piaci hatásokon) túlmenően azonban nem áll rendelkezésre információ a PMÁP-pénzek felhasználásáról, azaz 40%-nyi részről nem tudni pontosan, hogy milyen arányban fordították akár más befektetésekre, akár ingatlanvásárlásra, hiteltörlesztésre vagy fogyasztásra. Az mindenesetre bizonyítható, hogy a lakáspiacon is komoly pénzek jelentek meg ebből a forrásból: a Magyar Nemzeti Bank májusi lakáspiaci jelentése úgy kalkulált, hogy 2024 negyedik és 2025 első negyedévében összesen csaknem 300 milliárd forintnyi megtakarítási többlet zúdult az új lakások piacára.

Fej fej mellett a lakosság és a bankok állampapírvagyona

Ugyan az Államadósság Kezelő Központ által bemutatott 2025-ös terv 1323 milliárd forintnyi lakossági tulajdonú állománynövekedéssel kalkulált,

ennél végül kisebb mértékben, várhatóan 800-900 milliárd forint közti összegben sikerül növelni idén a magyar háztartások névértékes állományát.

Ebből a legfrissebb adatok szerint október végéig mintegy 215 milliárd forint valósult meg, de az utolsó két hónapban még történhet nagyobb felfutás, sőt, ebben a számban nincsenek benne a forgalmazók könyveiben tartott lakossági állampapírok sem. Október végén névértéken számítva 13 149 milliárd forintjuk volt állampapírban a magyar lakossági befektetőknek, ez tavaly év végéhez képest 1,67%-os emelkedés. Az állampapírok népszerűsége tehát töretlen, és a pesszimistább várakozásokkal ellentétben ebben a rendkívüli évben is sikerült növelni a lakossági kézben lévő állampapírok összértékét.

Mindeközben egy másik szektor képviselői, a bankok is nettó vásárlóként voltak a magyar állampapírok piacán, október végén 13 092 milliárd forintnyi állampapírt tartottak, ez 3,8%-os növekedést jelez 2025 első tíz hónapjában. A bankoknak a banki különadó mérséklése érdekében kifejezetten megéri állampapírt vásárolniuk (ehhez az idei feladatukat jórészt 2024 végén és 2025 elején teljesítették), ezzel a témakörrel bővebben itt foglalkoztunk. A lakossági és a forintos intézményi piac mellett természetesen meghatározó, sőt egyre nagyobb a devizás államkötvények szerepe: az idei év végén a forint intézményi piac várhatóan az államadósság 48%-áért felel majd, a deviza intézményi piac várható részesedése 29%, míg a lakossági piac súlya 23% lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ