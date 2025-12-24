Nézzük, ki eddig a nap nyertese az amerikai tőzsdéken!

Az S&P 500 és a Nasdaq Composite szinte változatlan szinten nyitottak, míg a Dow Jones Industrial Average enyhén emelkedett.
A nap nyertesei közé tartozik egyelőre a Nike, amely több mint 4%-ot erősödött, miután
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bejelentette, hogy vásárolt részvényeket a ruházati vállalatból.
A befektetők továbbra is a jól ismert „Mikulás-rali” reményében vannak, ami a december utolsó öt kereskedési napja és az új év első két napja közötti részvénypiaci emelkedést jelenti – ebben az esetben december 24-től január 5-ig.
Az LPL Financial vezető technikai stratégiája, Adam Turnquist szerint
az S&P 500 átlagosan 1,3%-os hozamot ért el a Mikulás-rali időszakában, és az esetek 78%-ában pozitív volt az eredmény.
Az év végi lendület kedvező feltételeket jelez egy pozitív Mikulás-ralira – ami történelmileg januárra és az egész évre is bikapiaci jelzés
- mondta Turnquist.
A New York-i Értéktőzsde ma korábban, helyi idő szerint 13 órakor zár a karácsony előtti napon, és csütörtökön zárva lesz a karácsony napja miatt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Azonnal reagált a Kreml az új béketervre
Módosítani kell.
Mutatjuk, hogyan változik a közlekedés Budapesten
A BKK közölte.
Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel
Lezuhant a repülőgép.
Mutatjuk, hol lesz idén fehér karácsony!
Megérkezett a ciklon.
Nagy változás jön a KRESZ-ben január elsején
Rengeteg embert érint.
Napokon belül itt a drasztikus Airbnb-tiltás, így forgatta fel eddig a VI. kerületi lakáspiacot
Csökkentek a négyzetméterárak Terézvárosban.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.