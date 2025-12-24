  • Megjelenítés
Nézzük, ki eddig a nap nyertese az amerikai tőzsdéken!
Oldalazással indul a nap az amerikai tőzsdéken. A nap nyertesei közé tartozik egyelőre a Nike, amely több mint 4%-ot erősödött, miután Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bejelentette, hogy vásárolt részvényeket a ruházati vállalatból.

Az S&P 500 és a Nasdaq Composite szinte változatlan szinten nyitottak, míg a Dow Jones Industrial Average enyhén emelkedett.

A nap nyertesei közé tartozik egyelőre a Nike, amely több mint 4%-ot erősödött, miután

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bejelentette, hogy vásárolt részvényeket a ruházati vállalatból.

A befektetők továbbra is a jól ismert „Mikulás-rali” reményében vannak, ami a december utolsó öt kereskedési napja és az új év első két napja közötti részvénypiaci emelkedést jelenti – ebben az esetben december 24-től január 5-ig.

Az LPL Financial vezető technikai stratégiája, Adam Turnquist szerint

az S&P 500 átlagosan 1,3%-os hozamot ért el a Mikulás-rali időszakában, és az esetek 78%-ában pozitív volt az eredmény.

Az év végi lendület kedvező feltételeket jelez egy pozitív Mikulás-ralira – ami történelmileg januárra és az egész évre is bikapiaci jelzés

- mondta Turnquist.

A New York-i Értéktőzsde ma korábban, helyi idő szerint 13 órakor zár a karácsony előtti napon, és csütörtökön zárva lesz a karácsony napja miatt.

